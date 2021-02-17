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熊貓寶寶「小奇蹟」初嚐餅乾 萌樣融化網友

記者張筠／華盛頓報導
「小奇蹟」近日初嚐地瓜、竹子、營養餅乾等固體零食，經常吃得津津有味。（動物園提供）
「小奇蹟」近日初嚐地瓜、竹子、營養餅乾等固體零食，經常吃得津津有味。（動物園提供）

在新冠疫情期間出生的熊貓寶寶「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)一直是華府乃至全美民眾關注的動物園「明星」，華府國家動物園近日公開牠初嚐營養餅乾的照片，影片也顯示牠的活潑、憨態，其成長動態再次融化網友的心。

熊貓寶寶「小奇蹟」去年8月21日出生，是大熊貓美香(Mei Xiang)和添添(Tian Tian)的第四胎幼崽，如今將滿六個月大，國家動物園近日餵給「小奇蹟」第一塊營養餅乾，熊貓專員湯普森(Laurie Thompson)表示，「小奇蹟」已在逐漸適應固體食物，對新事物也有很大的好奇心，牠用拇指握住餅乾，吃得津津有味，就像牠的爸媽一樣。

動物園表示，雖然「小奇蹟」的主要營養來源還是母乳，牠過去幾周仍嘗試了地瓜、竹子和餅乾等固體零食，目前體重24.8磅，「是一隻好動活潑的熊貓寶寶，經常追著媽媽美香玩耍，四肢成長得非常靈活。」

「小奇蹟」的憨態可掬，經常萌化動物專員和民眾。（動物園提供）
「小奇蹟」的憨態可掬，經常萌化動物專員和民眾。（動物園提供）
「小奇蹟」已展現靈活的運動能力。（動物園提供）
「小奇蹟」已展現靈活的運動能力。（動物園提供）

動物園表示，近日的雨雪天氣尚不允許「小奇蹟」隨美香到戶外活動，但目前「小奇蹟」已展現良好的攀爬、運動能力，期待天氣漸暖後牠可以到動物園專門在戶外搭建的木橋上活動。

「小奇蹟」喜歡玩玩具，該冰球玩具是為紀念華盛頓首都人隊新賽季首場比賽。（動物園提...
「小奇蹟」喜歡玩玩具，該冰球玩具是為紀念華盛頓首都人隊新賽季首場比賽。（動物園提供）

受新冠疫情影響，華府國家動物園尚未開放，但熊貓館(Panda House)提供線上平台，讓民眾觀看大熊貓美香、添添的日常，以及熊貓寶寶「小奇蹟」的成長動態。詳情可登錄https://s.si.edu/3dt62Xx。

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