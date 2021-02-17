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馬州6亞裔商家新春遭砸搶 網上募款抵制族裔歧視

記者張筠／馬州報導
馬州Urban Hot Pot等六家亞裔商店在新春期間被攻擊，失去現金，店面被砸壞。（Urban Hot Pot提供）
馬州Urban Hot Pot等六家亞裔商店在新春期間被攻擊，失去現金，店面被砸壞。（Urban Hot Pot提供）

馬州哈維郡(Howard County)多家亞裔商店在農曆新春期間遭搶劫、破壞，針對亞裔的歧視仇恨犯罪再度引人關注，這些商家的業主選擇不公開監控錄像，避免造成更大範圍的仇恨或社區分裂，但民眾仍表示沒有安全感。警方目前仍在調查，呼籲公眾協助辦案。

哈維郡Columbia商場的Urban Hot Pot火鍋店、功夫茶、Bonchon炸雞店在農曆除夕夜當天被搶劫，損失大量現金，保險箱也被破壞，店面玻璃被砸碎，該郡Ellicott市區的亞裔餐館East Moon當周也遭搶劫破壞，附近的Corner Bakery和Coal Fire Pizza也被人闖入，所幸沒有財產損失。

哈維郡警方仍在調查這些在一周之內連續發生的搶劫案是否有關聯性，呼籲知曉相關信息的民眾協助辦案，雖然警方尚未將案件定位為仇恨犯罪，但社區民眾表示，一周內連續六家亞裔店面遭搶，雇主和民眾都失去安全感，也擔心未來會有更多針對亞裔群體的攻擊。

新冠疫情爆發後，全美多地頻發針對亞裔的族裔歧視和仇恨犯罪，亞裔店家也為自身安危擔憂，他們一方面想服務社區，一方面又害怕繼續受害；有業主表示，疫情本就導致收益大減，沒有條件提升安保能力。

受害的商家功夫茶、Urban Hot Pot和Bonchon炸雞店業主均在社交媒體上公布近日的不幸經歷，「本來農曆新春是我們亞裔慶祝新年的時節，卻不幸被搶，店面被破壞，經歷如此心碎的時刻，想不到我們的社區仍存在這麼多仇恨」，好在沒有員工受傷，目前商家運營也基本恢復正常，但這樣的案件仍給社區民眾帶來心理壓力。

受害的亞裔商家沒有公開監控錄像，表示不希望此事增加社會的仇恨或分裂，他們選擇在網上為「停止亞太裔仇恨」(Stop AAPI Hate)運動募款，提升民眾抵制族裔歧視的意識。

截至16日，這些亞裔商家已籌集逾6000元，具體鏈接：https://bit.ly/37l2O4t；功夫茶和Bonchon炸雞店也表示，將把2月總收入的10%捐給「停止亞太裔仇恨」運動，用公益行動來彌合社會仇恨。

馬州哈維郡六家亞裔商店被人砸搶，社區民眾擔心族裔歧視和仇恨犯罪會威脅他們的日常生...
馬州哈維郡六家亞裔商店被人砸搶，社區民眾擔心族裔歧視和仇恨犯罪會威脅他們的日常生活。（Urban Hot Pot提供）

亞裔 歧視 仇恨犯罪

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