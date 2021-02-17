遠程辦公增加職場戀情 原因：成本低、壓力小

新冠疫情 減少人與人的直接接觸，促進遠程辦公及各類線上活動，但近日維州 的一份調查顯示，遠程辦公反而增加職場戀情，34%的受訪者在疫情後與職場同事發展浪漫關係，比疫情前增加7%，學者表示，主要原因為「網戀」成本低，且戀情不成功帶來的壓力或尷尬情緒也較小。

維州亞歷山卓市(Alexandria)的人力資源管理機構「Society for Human Resource Management」(簡稱SHRM)1月底、2月初在全美範圍展開調查，34%的受訪者稱新冠疫情爆發後，開始了一段新的職場戀情，或與在疫情前確立戀愛關係的同事感情進一步加深；數據顯示，多數職場戀愛為平級同事，另有21%人與下屬戀愛，18%人與上司戀愛。

該報告指，由於疫情促進線上活動和遠程辦公，職場戀情也變得像「網戀」，溝通成本低，對部分人來說也更加輕鬆無壓力。

SHRM知識中心主任卡萊特(Amber Clayton)表示，對多數人來說，在實體工作環境之外談戀愛會更輕鬆，不用擔心被其他同事或主管打擾，兩人溝通可以通過電話、消息、視訊等多種方式，比實體辦公時自由靈活，「甚至有些人會乾脆在一起工作，因為遠程辦公對環境的限制較小。」

此外，網戀也會降低被拒絕的尷尬，卡萊特表示，實體辦公時，同事可能擔心戀情發展不順會影響日常工作見面，但遠程辦公後，就算表白被拒絕或戀情發展不順利，也不用擔心見面尷尬。

該報告指，78%的受訪者表示雇主沒有針對職場戀愛的明確規定，但75%民眾表示他們不想讓雇主知道他們的戀情。

SHRM首席知識官阿羅索(Alex Alonso)說，平均每人一生有9萬小時在工作，因此職場戀情的發生很正常，但公司人力資源部門應有相關規定，避免職場戀情影響正常工作，或導致性侵 、性騷擾等不良行為。