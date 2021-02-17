長期遠程辦公…華府恐淪空城 經濟復甦難

疫情前華府白天人口比夜間多87%，是全美晝夜人口差距最明顯的城市，疫情衍生的遠程辦公讓華府幾乎變為「空城」，商家生意蕭條，辦公樓空房率上升，市府擔憂經濟復甦難。（記者張筠 / 攝影）

新冠疫情 改變民眾的日常工作及生活，讓華府 面臨新挑戰，疫情前華府上班族是商家、交通系統的重要支持，但疫情後越來越多雇主傾向長期遠程辦公，導致市中心辦公樓的空房率上升，原來由上班族帶動的商家經濟也逐漸低靡，華府大眾運輸等基礎設施的收入也日漸下滑，學者擔憂疫情恐怕會讓華府淪為長久「空城」，經濟也難以復甦。

根據美國人口普查數據，新冠疫情爆發前，華府白天人口比夜間多87%，是全美晝夜人口差異最大的城市，甚至遙遙領先位居第二的波士頓，每天有25萬名上班族從馬州 蒙郡和喬治王子郡進入華府，另有10萬人住在維州費郡，給華府帶來生機。

多數居住在馬州和維州的上班族在華府的非營利組織、維權團體、律師事務所等有固定辦公室的崗位工作，這些辦公大樓的運作也是華府房屋稅收的重要經濟來源，上班族在華府的用餐消費也給市府帶來可觀收入，疫情前平均每位上班族一周在華府花127元用餐，促進商家生意。

華府下城商改局(Downtown DC BID)主席艾伯特(Neil Albert)表示，上班族的通勤也促進華府交通運輸系統和小商家的發展，疫情前下城商改區晝夜人口差20萬人，現在沒有上班族或遊客，本地商家生存艱難。

不過大華府民眾似乎也越來越習慣遠程辦公，市府首席財政官德威特(Jeffrey DeWitt)表示，疫情前華府已有7%的民眾遠程辦公，預計該數字將因疫情升至20%，去年秋季華府市議會也調查發現，57%的受訪者在疫情結束後也計畫保留現有的遠程辦公形式，認為這樣更安全便利。

去年底華府民間行業組織「Greater Washington Partnership」調查指出，至少有56%的商家或雇主計畫未來永久採取遠程辦公，或讓員工輪流實體上班，每周兩到三天在家工作，以此減少辦公室租賃成本。

德威特表示，這些趨勢將給華府的經濟復甦增加難度，「上班族的日常消費是華府重要稅收來源，辦公樓的空房率升高也將導致財產稅收下滑」；去年3月至今，華府消費稅收已減少45%，原來每年都會增加3%到5%的商用樓房稅也在下滑。