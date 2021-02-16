示威少見市民 國會暴亂未加重華府疫情

研究顯示，國會暴亂並未加重華府疫情，因華府市民鮮少加入示威，商家也謹慎防疫。(記者張筠／攝影)

近日一項研究顯示，1月6日的國會暴亂並沒有加重華府 的新冠疫情 ，雖然大量沒戴口罩的川普支持者聚集華府，華府本地民眾當天基本沒有參與示威，市中心商家也遵循市府的防疫指南，減少經營或直接關門，暴亂後華府的新冠病例沒有驟增，反而是許多示威者的家鄉疫情升溫。

聖地牙哥州立大學(San Diego State University)和本特利大學(Bentley University)的經濟學者，近日利用手機 定位系統和各州疫情數據展開一項聯合研究，他們發現，國會暴亂至今沒有加重華府的新冠疫情，主要原因是華府市民當天都居家或遠離示威者聚集的市中心，且華府市長包瑟(Muriel Bowser)在暴亂後禁止餐館堂食，並實行宵禁。

數據顯示，超過40%的華府市民1月5日到7日都沒出門，且根據手機定位數據，6日到市中心的有22%為維州和馬州居民，76%為其他外州居民，只有約2.4%為華府市民。

但數據顯示，許多示威者的家鄉在國會暴亂後病例驟增；前聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)曾在國會暴亂後警告，沒戴口罩的示威者恐怕會將新冠病毒帶到全國各地，暴亂後德州的Harris郡、北卡的Wake郡等地病例明顯增加，且沒有限制餐館堂食的地區，在國會暴亂後疫情加劇更快，病例增長速度提升0.7%到1.4%不等。

華府的確診病例曾在1月11日飆升，但該研究表示，這其中包含大量在華府檢測的聯邦軍警人員，華府本地民眾的確診數量沒有飆升，且之後華府日增病例就持續下滑；國會暴亂後共有38名國會警察和150位國民兵確診。