防富區搶占 華府3月更新疫苗預約流程

促進新冠疫苗公平分配，華府將於3月更新疫苗預約流程。(美聯社)

為促進新冠疫苗 公平分配，華府 將於3月更新疫苗預約流程，每周根據優先資格及郵遞區號，通知部分有優先資格的民眾上網預約，避免經濟差異導致疫苗分配不均，此外市府也設置專門通道，讓尚未擁有接種資格的民眾查詢最新信息，及時了解疫苗名額和接種進度。

華府衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)近日表示，市府將從3月開始更新疫苗預約流程，有優先接種資格的民眾每周將收到市府關於新名額的通知，市府會根據郵遞區號來通知民眾，收到通知者可在一小時內預約，避免機會被其他地區的民眾搶走，此流程旨在創建更公平的預約環境。

目前華府每周四上午9時給部分地區有優先資格的民眾開放疫苗預約名額，以防止疫苗名額被經濟水平較高的地區搶光，每周五上午9時會再向全市有優先資格的民眾開放其他預約名額，不過此運作形式，仍難免疫苗名額在幾小時甚至幾分鐘內被搶空的現象，且仍有明顯的族裔差異，白人聚集區搶到的名額總是比非裔、低收入 民眾聚居的社區更多。

不少批評聲指市府發放的預約名額仍有偏袒，因網速較快、科技較發達的地區總占優勢，內斯比說，不是所有民眾都能在上午9時新名額開放時預約，很多特殊行業或年長居民在此時間段無法上網，因此市府決定提供更靈活的服務。

華府目前已有逾三分之一的年長居民至少接種了一劑新冠疫苗，預計本月底將推進到給9500多名超市員工施打疫苗；內斯比說，尚未排到優先資格的民眾可登錄市府官網(https://bit.ly/3jQaXTg)，填寫郵箱報名接收市府關於新冠疫苗接種順序和名額的最新消息。