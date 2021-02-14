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費郡高風險工作者 發2000元風險津貼

記者張筠／維州報導
費郡給高風險從業人員提供2000元的一次性「風險津貼」。(美聯社)
費郡給高風險從業人員提供2000元的一次性「風險津貼」。(美聯社)

維州費郡(Fairfax)近日通過新法案，給高風險從業人員提供2000元的一次性「風險津貼」(hazard pay)，主要包括醫護和長照中心等機構的工作人員，且須滿足兩條件：2020年10月1日前入職，以及新冠疫情爆發後有至少70%以上的時間在崗工作。

費郡監事會表示，此法案預計需920萬元，資金將來自於聯邦提供的疫情紓困金，目前費郡已收到聯邦2000萬元紓困金，其中1000萬元留於補貼高風險從業人員，另一半用於支援各項醫療項目、住房補貼、食品救濟以及小商家紓困等。

根據該法，費郡將根據去年夏天出台的「維州就業安全與健康指導」(Virginia Occupational Safety and Health program)來定義有資格領取「風險津貼」的高風險從業人員，該指導定義，在六呎內可能會與確診或疑似病患接觸的工作屬於「高風險工作」(high-risks jobs)，包括醫院員工、醫療運輸、太平間工作者、牙醫及相關技術支持員工、長照中心員工、家庭護工等。最終審核由費郡人力資源部負責。

除「風險津貼」外，費郡也計畫給所有郡府員工提供一次性補貼。

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