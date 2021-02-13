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疫苗分配不均 催生「網路獵手」

記者張筠／華盛頓報導
熟悉網路查詢、登記者，成為親友的「疫苗獵手」。(美聯社)
熟悉網路查詢、登記者，成為親友的「疫苗獵手」。(美聯社)

新冠疫苗開打以來，全美各地因疫苗供應不足、分配不均或計畫不同，出現一些社會現象，有民眾嫉妒已接種疫苗的親友，也有人接種後仍不敢「正常生活」，擔心影響未接種的家人，此外部分地區因人口密度、網速等基礎設施條件不同，催生「疫苗獵手」(vaccine hunter)，專門幫民眾「搶約」注射機會。

聯邦政府去年底按各州人口數量分配首批新冠疫苗，本來數量就有差距，再加上各州的接種計畫和實際推進情況有別，家人、朋友、同事之間的關係就越來越多被疫苗影響，未接種者難免心生嫉妒或不安，而已接種者也感覺無法像疫情前一樣正常生活。

（影音來源：世界新聞網）

維州伊諾瓦醫院的放射科實習生王Grace已在2月初完成兩劑新冠疫苗接種，但由於家中其他成員都未接種，她感到「疫苗也不讓人放心」，「(疫苗)可能會降低我在醫院感染的風險，但還是會怕自己帶病毒回家，讓家人染疫」，此外醫院內部有其他同事，甚至正式員工都未排上接種名額，「我一個實習生已接種總感到有些不好意思。」

各地的人口密度、網路環境、疫苗申請頁面設計等也是讓疫苗接種出現地區不均的因素，華府數據顯示，地區人均收入高低與疫苗接種數量成正比，經濟較發達地區網路覆蓋較好，網速快，民眾對申請介面和操作也更熟悉，因此為避免疫苗接種出現城郊或貧富差距，華府根據郵遞區號分配疫苗名額。

網速不一也催生「疫苗獵手」，利用自己的地域或網速優勢，專門幫親友甚至陌生人上網「搶」疫苗，大華府桑德勒(Marideth Sandler)成功預約疫苗後，將經驗總結分享給身邊親友，後來乾脆憑自己的「手速」和網速優勢，幫人搶到名額，「重點是將醫保信息備在手邊，也不要緊盯最近的接種站，有時候放大一點範圍，名額就會多得多。」

疫苗 華府 疫情

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