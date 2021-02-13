學生返校，老師留家 家長批：僅換地方上網課

大華府各公校系統近期將陸續返校上課，但教師並非現場授課，引發一些家長不滿。(華府公校系統)

遠程學習已持續近一年，大華府 的公校 學生和家長終於迎來下月返校上課的消息，不過很快意識到，所謂「返校上課」將只是回到教室繼續上網課。

馬州 和維州的許多公校系統已聘請「課堂輔導員」(classroom monitors)，在學生返回教室上網課時，負責留意課堂狀況、記錄出勤、協助技術或午餐等基本工作，而授課的教師，仍在電腦的另一端。

「孩子們還是在重複無作用的(遠程)學習，只不過換了個地方。」費郡公校系統家長珍娜‧漢密頓(Jenna Hamilton)說，他們只是被統一安排到一間教室，再通過電腦看老師上課，不同的是有「臨時保母」在旁。

大華府許多公校系統表示，學生返校「網課」並配課堂輔導員的復課方式，既能幫助學校在近期重啟，又能照顧因健康原因選擇繼續遠程上班的部分教師。

由馬州家長組成的團體「Together Again MCPS」日前發函要求州政府明確「現場學習」(in-person learning)與「現場指導」(in-person instruction)的區別定義，例如馬州復課指南。

家長指，盯著電腦屏幕看老師上課並不是現場指導，這是不可接受的，很明顯公校系統不打算真的回歸返校上課；還有家長表示，讓孩子回到教室上網課，還不如直接在家上網課，「這是最低效的解決方案，與州政府要求的現場指導教學不是一回事」。

目前大華府各公校系統對課堂輔導員的規劃稍有不同，但對該崗位應聘者的要求普遍比較基礎，包括高中學歷和通過背景調查，主要負責為在教室上網課的學生提供支持。