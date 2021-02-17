中醫師趙愛秋談冬季膏方滋補

專業熱忱、醫術精湛的趙愛秋中醫師

在人們時常會想到選用膏方來進行滋補的如今，如何正確開方施補是困擾不少讀者的問題之一。你了解膏方嗎？膏方為中醫常用的八種劑型—丸、散、膏、丹、湯、酒、露、錠之一。定制內服膏方是醫生在中醫理論指導下，以辨證論治為基礎，根據患者的體質類型、疾病性質，按照君、臣、佐、使的處方原則組方，經2-3次煎煮，濾汁榨渣，加熱濃縮成清膏，再加入某些輔料，如膠、糖、蜜（或甜味劑）等收膏而制成的一種比較稠厚的半流質或半固體的制劑。進補膏方通常具有補虛固本、增強體質的功效。

哪些人適宜服用膏方呢？ 膏方性溫和，作用持久。特別適用於慢性虛損性疾病、手術後、腫瘤 化療、放療後的調補、體質糾偏及亞健康狀態的調理、意欲增強機體免疫功能、病情穩定需要一段時間治療的人群。

膏方調治需注意哪些事項？1、首重精氣神。《類經》“精氣神，其名曰三寶。”人體只有精氣神充足，相互化生有序，才能五臟調，志意順，身健性怡。”“神壞則精敗，神治則精復”，慢性虛損性疾病大多由於精氣神的不足及相互之間的作用不能有效發揮致臟腑氣血陰陽虧虛或失。 2、當辨證進補調養。定制膏方遵循一人一方，最大優勢就是充分體現了辨證進補。根據不同個体的體質特點、人五臟之氣應四時的自然規律的要求，結合慢性原發性疾病的病情特徵或亞健康的不同表現形式，確定當下臟腑氣血陰陽虛損之所在而辨證進補或糾偏調養。3、時刻“顧護胃氣”。膏方雖然有糾偏、養生健體諸多好處，但由於多含膠糖厚膩之品，脾胃素虛者不易克化，甚或更增脘腹脹悶之疾，調補當時刻顧護胃氣，宜通補兼施，升降相宜，動靜相合，補而不滯，方能消化。

趙愛秋中醫師不僅具有在馬州 和維州行醫的針灸師執照，還有很少人具有的全美的針灸及中藥師證(NCCAOM)。趙醫師曾是遼寧中醫藥大學教授、方劑學碩士研究生，中國 中藥學教材主編。趙醫師是一位專業熱誠的中醫師，擁有30多年豐富經驗，一直服務大華府，很多病患者對趙醫師無論在醫術及醫德方面，都大讚不已。趙醫師是本著憂患者之憂、樂患者之樂的宗旨，用精湛的中醫技術及熱誠的心去治療病患者，使病患者得到悉心的治療，從而加速病患者的康復。診所醫療設備齊全，環境優雅舒適，絕對是治病防病、養生保健的好地方。

頂好針灸中藥診所有兩個方便地點，馬州 Gaithersburg診所: 9079 Shady Grove Ct., Gaithersburg, MD 20877，馬州Wheaton診所: 11160 Veirs Mill Road SPC 41, Wheaton MD 20902。電話:301-202-3598，301-538-6368，傳真: 240-477-8381，電郵: [email protected]，網址: www.acmeclinics.com，馬州 Gaithersburg門診時間：星期一至星期六，並接受晚間、周末求診。馬州Wheaton門診時間：星期一至星期六10am-9:30pm，星期日11am-7pm。也歡迎Walk-ins免預約。