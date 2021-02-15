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喜歡逛本地超市 在Rodman's Discount Gourmet慢慢逛，不經意會發現新玩意

本報華府訊
中國農曆新年，超市推出一些特惠物品，全體員工恭祝大家購物愉快，吉祥如意！
中國農曆新年，超市推出一些特惠物品，全體員工恭祝大家購物愉快，吉祥如意！

Rodman's Discount Gourmet，一家大華府本地自1955年來由歐洲家族擁有和經營的特價超市，跟著時代一步一步進步創新的歐美超市。

它一共有三個門店，分別是5148 Nicholson Ln, Kensington, MD 20895; 4301 Randolph Rd, Silver Spring, MD 20906; 和5100 Wisconsin Ave NW, Washington, DC 20016。DC門店有新開的咖啡館並提供藥局和FLU SHOTS等多項服務。

每一間超市規模都在1500呎左右，DC的門店最大分為上下兩層。商品種類及樣式包羅萬象、琳琅滿目，從生鮮飲食、歐美生活日用品，到衣鞋裙褲、歐美零食伴手禮樣樣俱全，好多需求都能夠在Rodman's Discount Gourmet超市一次滿足！

在社區無論是客戶滿意度還是認可程度都獲得高分，因為Rodman's Discount Gourmet涉足大華府本地市場，十分瞭解消費者的購物心理並和社區的關係融洽。Rodman's DiscountGourmet徹底實行低價策略，所以在這邊可以買到很多讓民眾感到物美價廉的商品。

華府 咖啡 藥局

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