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波特那&蘇爾律師事務所專精醫療事故賠償(下)

本報華府訊
波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。
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波特那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。該律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家繼續探討醫療事故賠償。

3.麻醉錯誤：麻醉過失是醫療事故的一種，因麻醉師的錯誤而對患者造成嚴重傷害或死亡，在這些情況下，醫生無法為患者提供足夠的護理。麻醉通常在外科手術之前進行，任何時候使用麻醉都有發生併發症的風險，常見的麻醉錯誤類型包括：服用過多的麻醉藥、對有過敏症的人進行麻醉、麻醉期間使用有缺陷的醫療設備、麻醉前未能正確指導患者、麻醉過程中未能正確監控患者。

4.出生傷害：懷孕和分娩可能是一個家庭最激動人心的時刻之一，然而分娩和分娩過程帶來的併發症，還是一個真正的問題。儘管您的婦產科醫生可能有足夠的經驗，但仍然可能發生疏忽和錯誤，有些天生的傷害不是永久性的，但許多傷害可能會對孩子和您的家人造成終身影響，不僅造成持續醫療保健帶來的經濟困難，而且還會造成情感上的困難。可能導致出生傷害的一些錯誤包括：未能及時執行C-Section、過度使用真空裝置、出生後未治療癲癇發作。

接生不當：許多嬰兒出生受傷是由於氧氣無法進入嬰兒的大腦，這稱為缺氧，當嬰兒的頭部在產道中停留太長時間或醫生不正確使用真空裝置時，就會發生這種情況，這種情況可能導致永久性疾病和併發症，包括呼吸問題和腦部損傷，以及嚴重的後果，例如：癲癇發作、昏迷甚至死亡。

一些最常見的出生傷害包括：腦癱、Erb’s麻痹、克氏菌、肩難產。腦癱瘓是由於大腦發育受到損害而引起的醫學狀況，它通常是由於辛苦的勞動或分娩時出現的問題引起的，這些問題會導致氧氣不足、出血、頭部外傷或其他傷害，每年估計有6,000至10,000名嬰兒和兒童被診斷出患有腦癱。腦癱的運動成分僅會影響下肢或所有四個肢體， 受影響的兒童還可能患有其他問題，例如：視力和/或聽力喪失、智力低下、吞咽困難、學習障礙和注意力缺陷障礙。

為了在這些案件下取得成功，法律團隊必須與產科、母嬰醫學、新生兒醫學、小兒神經病學、 神經影像學、兒童發育、康復、職業安置，以及過去和未來損失的經濟分析領域的專家緊密合作。關於經濟損失，為一生中的孩子提供適當照顧的費用，可能超過數百萬美元，如果您的孩子患有腦癱瘓，則必須考慮這是否是管理您的懷孕和/或分娩的醫生疏忽的結果。

波特那律師的父親仍在科羅拉多州從事婦產科工作，在父親四十多年的醫療經驗的幫助下，他花費了大量時間學習和評估該法律領域的問題，在與父親的同事一起處理這些案例中的問題時，他獲得了該醫學領域一些領先專家的幫助。

儘管尚未明確腦癱的具體病因，但普遍的共識是腦癱是由分娩前，分娩中或分娩後不久的嬰兒腦部，某種形式的損傷引起的。對於患有腦癱的人及其父母，由於該病的長期影響和與該疾病相關的醫療費用高昂，因此幸運的是腦癱病例中獲得的補償通常是可觀的。

本地腦癱訴訟：在弗雷德里克縣，陪審團最近判給了一個出生後被診斷為腦癱的孩子家庭，近四百萬美元的賠償。 在這種情況下，當時懷孕八個月的母親開始抱怨劇烈而持續的疼痛和嘔吐，在嘗試了其他治療方法後，孩子在母親的抱怨後於剖腹產出生。出生後，孩子表現出大腦缺氧的跡象，這通常與腦癱有關。在審判中，該家庭聲稱主治醫師未能正確評估、診斷和治療母親是造成孩子腦癱的原因。陪審團與家人達成一致，並判給其近四百萬美元以賠償過去和將來的醫療費用，未來的收入損失和非經濟損失。

醫療事故造成的傷害會嚴重影響您和您所愛之人的生活，您不僅會遭受意想不到的傷害或併發症，而且您工作或照顧自己的能力可能會受到很大影響，波特那&蘇爾律師事務所的經驗豐富醫療事故律師，瞭解這些傷害可能造成的併發症，並尋求賠償以減輕與這些傷害者相關的經濟負擔。如果您或您所愛的人受到醫療事故傷害，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，立即致電：馬州：301-854-9000；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。  

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