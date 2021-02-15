房貸重貸最佳時機 降0.5%能省數萬美元七成屋主 Refinance(重貸)房貸可直接獲利

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Providence Mortgage的貸款 專家Ray指出從去年新冠肺炎爆發以後，貸款的利率 就一直在降低，對於正好要買房，計畫買房的小夥伴來說，這無疑是一個非常好的時機。對於在疫情之前已經買房了的小夥伴們來說，利用現在的低利率重新貸款Refinance也是很不錯的選擇！

什麼是重新貸款Refinance？

降低貸款利率或/和改變貸款年限。降低貸款利率是大部分房貸者考慮重新貸款的主要原因。因為重新貸款的利率比以前低，因此可以減少每月還款金額，貸款所需支付的利息也會因按揭利率的降低而減少。

2. 拿出現金以作它用。通過重新貸款取出現金作其它用途。貸款利息降低，業主可以通過重新貸款取出現金(Cash Out)來投資做生意，或供孩子上學，或還清較高的汽車貸款，卡債等等。

Ray強調一般只要重新貸款的利息低於現有貸款利率的0.25%-0.5%或以上，業主就值得考慮重新貸款。利息降0.5%就能省數萬美元！

雖然Refinance的好處很多，不過貸款專家Ray也同時提醒大家Refinance不是免費的。需要承擔所有手續費，如果房子是打算長期擁有的利率降低0.25%就可以諮詢，考慮Refinance。但是如果準備短期內搬家的，剛做完Refinance馬上搬家，肯定有損失！

有任何貸款相關問題Ray歡迎大家致電434-213-5270免費諮詢貸款相應的“疑難雜症”。尤其是在正式申請到貸款之前，貸款方需要處理很多檔案，各方奔走索取蒐集資料都非常折磨耐心，找到一個可靠耐心並且全心全意為客戶的需要考慮，並誠實地為客戶介紹相關情況的貸款專員協助的話會輕鬆很多。

Providence Mortgage公司合作數家美國 最大線上公司以及銀行。你只需要提供一次資料，他們會幫您貨比三家絕對不吃虧，為客戶提供最優的利息。同時，公司提供的服務是多元的，不僅做買房貸款、重新貸款，還有針對醫生的貸款、退伍軍人的VA貸款、政府的FHA貸款，和不查收入的貸款。公司能提供特別適合餐館老闆和報稅不多的自雇業主的貸款方案。同時公司還提供各類商業貸款如公寓、土地、商業SBA Loan、建築貸款等。

最後Providence Mortgage公司攜全體員工祝大家新年快樂，送上最真誠的祝福。農曆新年期間至03/31/2021您貸款所需付的估價單(appraisal)，我們會為您買單(FREE appraisal)！有任何貸款疑難或則問題，可以聯繫Ray，他豐富的經驗和專業的技能，讓整個貸款得過程輕鬆簡單，讓您買得舒心，買得安心，買得放心。Ray Lin 434-213-5270; [email protected]