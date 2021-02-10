大華府「社區健康講座」 醫師釋疑新冠疫苗

大華府華裔社區健康服務中心舉辦講座解答新冠疫苗相關問題。(CACHS提供)

新冠疫苗 給控制疫情帶來了希望的曙光，但大華府 華人社區對疫苗還有許多疑問，為此，大華府華裔社區健康服務中心(CACHS)日前舉辦新冠疫苗社區健康講座，邀請維州 急診科醫生金沖飛，以及馬州蒙郡、哈維郡、維州費郡的衛生局官員答疑，吸引300多人參與，一連提了幾十個問題。

金沖飛早年畢業於中國浙江醫科大學，後來美從事醫學研究並獲執業資格，他近年來通過自媒體倡導防病意識，追蹤與醫健相關的熱點話題及時為大家提供準確信息；他結合醫學研究的背景和注射疫苗後的親身體驗，講解了輝瑞疫苗和莫德納疫苗的制作原理、FDA審批流程，以及接種後的不良反應。

作為診治過近兩千名新冠病人的一線急診科醫生，金沖飛根據聯邦疾病防治中心(CDC)的指南，推薦了COVIDview、CDC新冠疫苗專頁等可靠網站資源；之後費郡衛生局的楊彬彬、蒙郡衛生部門的Jasmine Vinh、哈維郡的Kelly Kesler，也分別就當地疫苗數量、接種安排，以及如何預約等注意事項做介紹，若錯過講座，可到CACHS官方YouTube看回放：https://youtu.be/pYD8pS-w-Po。