杜勒斯機場查獲36把假吉他 謊稱名家御用、簽名

聯邦海關與邊境保護局在北維州杜勒斯國際機場查獲36把冒充大牌的偽劣吉他。(CBP提供)

聯邦海關與邊境 保護局(U.S. Customs and Border Protection，簡稱CBP )在北維州杜勒斯國際機場 (Washington Dulles International Airport)查獲36把偽劣吉他，打著名家御用、親筆簽名的幌子，冒充的品牌不乏Gibson、Fender、CF Martin等知名吉他品牌，這批吉他若按原版計算，價值超過15萬元。

CBP表示，查獲的這36把吉他是去年12月15日從中國運抵杜勒斯機場，包括27把Gibson吉他，六把Fender，2把CFMartin和一把Paul Reed Smith，其中還有一些吉他據稱曾由著名音樂人彈奏，還有親筆簽名；海關質疑真實性，請來專家鑑定後確認為假貨。

這些吉他原本是要送往美國21個州或轉運到澳大利亞，其中冒牌的Gibson Ace Frehley吉他原本價格高達9000元；CBP指，跨國犯罪集團為了非法牟利，可能偽造任何東西，建議消費者到正規授權的商家購買商品，以免成為假冒偽劣產品的受害人，有些仿冒品還是用有害材料製作，危害消費者健康。