人口、疫苗不成正比 蒙郡砲轟州府、要求設立大規模接種中心

馬州 人口最多的蒙郡，因比上周少分到1000劑疫苗 引發不滿，地方官員8日砲轟州政府，要求公平分配疫苗，並在這一人口大郡設立大規模接種中心(mass vaccination)。

蒙郡郡議會主席哈克(Tom Hucker)8日質疑州政府分配疫苗不合理，給鄉村小郡分配的人均疫苗數量多於都會區大郡；該質疑聲在隔壁喬治王子郡也有共鳴，該郡上月曾致信州長霍根(Larry Hogan)要求增加疫苗分配。

馬州衛生廳代理副廳長陳瑾琳(Jinlene Chan，音譯)回應，小轄區一開始收到的人均疫苗數更多，是因為馬州設立了每周給各轄區至少300劑疫苗的最低要求，隨著馬州收到的疫苗增多，這類分配不均的問題也將改善。

她表示，馬州分配疫苗採取的是「全局戰略」，即人口較多的蒙郡實際分到更多疫苗，但並非都給到地方衛生部門，例如州政府本周給蒙郡的Suburban醫院提供了額外2500劑疫苗；而且州政府還將在蒙郡銀泉鎮的退休 社區Leisure World設立接種門診，作為州政府面向老年社區推廣疫苗接種的一部分。

蒙郡衛生官蓋理斯(Travis Gayles)表示，正與州政府溝通，看能否給地方衛生部門提供更多疫苗，再分配到門診。

馬州上周在喬治王子郡和巴爾的摩市開放頭兩個大規模疫苗接種中心，並在規劃到馬州西部、南部和東岸(Eastern Shore)等地再開四個，蒙郡郡議會認為州政府不在人口最多的蒙郡開不合邏輯，陳瑾琳則稱蒙郡是考慮的對象。