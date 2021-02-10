高中教師染新冠死亡 工會指控公校拖延公布

華府 教師工會(Washington Teachers' Union)與華府公校 系統(DCPS)再陷僵局，近日一名高中教師因感染新冠病毒去世，教師工會投訴公校系統「違反健康與安全指南」，沒為教師創造安全的教學環境，也沒及時提供疫情 信心，要求公校官員解釋事件原委並給解決方案，DCPS尚未回應。

華府Ballou STAY Opportunity學院的教師海倫．懷特(Helen White)近日染疫去世，教師工會主席戴維斯(Elizabeth Davis)在投訴書中表示，DCPS在懷特確診後沒有立即通報學生和社區，而是在11天後才宣布該校有一人確診。

「這樣的延誤毫無道理。」戴維斯說，這既不符合公校的安全返校指南，也對學生和家長非常不公平，「懷特在學生中很受歡迎，與同事的關係也很好。」

Ballou STAY學院校長卡拉．福勒(Cara Fuller)最早於1月22日向社區通報該校有一人確診新冠肺炎，最後一次到學校是1月11日；之後她在8日發表聲明，稱懷特上周末死於「併發症」(health complications)，但未提及新冠病毒，而華府市長包瑟(Muriel Bowser)同日證實，該確診人員就是懷特，但目前無更多信息可提供。

DCPS表示，懷特當時沒有與任何在校人員有六呎以內的近距離接觸，但DCPS沒有解釋為何拖延公布教職人員確診的時間。

教師工會因此在9日投訴，要求DCPS解釋原因，批評公校官員違反先前簽訂的協議，沒有提供安全、健康的教學環境，也沒有誠實、及時的提供疫情數據，教師們認為當前教學環境仍不安全。

DCPS上周開始允許學生返校上實體課，另有部分學校自去年10月開始就允許學生小範圍返校，Ballou STAY學院也在其中，該校優先讓有明顯就業導向的特殊項目學生返校上實體課，包括技術教育、美容等，懷特為美容專業的一名教師，在該校教書14年。