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馬州蒙郡餐廳 情人節起放寬堂食 用餐限90分鐘

記者張筠／馬州報導
蒙郡目前是馬州唯一尚未恢復餐館堂食的地區，該郡通過新規，允許餐館從14日起恢復25%的堂食。（記者張筠 / 攝影）
蒙郡目前是馬州唯一尚未恢復餐館堂食的地區，該郡通過新規，允許餐館從14日起恢復25%的堂食。（記者張筠 / 攝影）

馬州華人聚居的蒙郡(Montgomery)將從本周日的情人節(14日)起放寬對餐館的防疫限令，餐廳可在客容量不超25%的情況下開放堂食，但顧客用餐時間不得超過90分鐘。

蒙郡郡議會9日表決通過新規，將從14日上午7時起，允許餐館、酒吧等提供飲食服務的商家，在人數不超過客容量25%的情況下恢復堂食，但每桌用餐不得超過90分鐘，商家晚10時後不得售賣酒精飲品；同時商家必須記錄所有顧客的姓名、聯絡方式和光臨的日期及時間，並將此信息保留至少30天，方便政府監控疫情發展。

自去年底出現第二次疫情高峰之後，大華府多地相繼收緊防疫限制、禁止餐館堂食，馬州人口最多、族裔最多元的蒙郡，是目前馬州唯一尚未恢復堂食的地區；馬州還在今年1、2月連續出現多宗新冠變種病毒確診，包括蒙郡的兩名南非變種病例，既增加地方防疫難度，也讓醫護人員及公眾憂心。

根據新規，蒙郡室內聚會人數不得超過10人，戶外聚會不得超過25人，保齡球館、健身中心等場地的人數也不得超客容量的25%；支持重開堂食的郡議員表示，過嚴的禁令將讓經濟進一步受損，大華府多數地區都已一定限度的恢復堂食，蒙郡也可跟上節奏，但也有反對者表示，恢復堂食面臨的最大危險是餐館服務人員，其中有許多是少數族裔，加劇疫情的族裔差距。

近期正值農曆新春，不少華人社團的慶祝活動已因疫情改到線上，許多華人餐館也因無法舉辦新春宴席而損失大量收入；但也有華人業主決定春節期間不營業，稱平安度過疫情更重要，另也有業主將在春節期間照常營業，抓住商機；蒙郡鼓勵商家從外送、外賣上拓展業務，安全經營。

疫情 馬州 華人

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