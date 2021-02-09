劫車案因疫增加 嫌犯年齡降低 市府成立專案小組

疫情爆發後，華府劫車案增長，警方稱與疫情期間商家營業受限、人們生活方式改變、學校關閉等因素有關。（記者張筠 / 攝影）

新冠疫情 爆發後，華府 劫車(carjacking)案件增長顯著，警方表示這與疫情期間商家營業受限、人們生活方式改變、學校關閉等因素有關；華府警察 局代理警長康提(Robert Contee)日前成立專案小組，嚴打劫車犯罪，上周已有五名劫車犯被捕，康提也提醒養成良好的駕車及防盜習慣。

市府數據顯示，2020年劫車案件比前年增加一倍有餘(143%)，相鄰的馬州劫車案件也明顯增加，華裔聚居的蒙郡(Montgomery)今年1月共有11起劫車案件，而去年同期並無此類案件；警方表示，此現象與疫情期間商家營業受限、人們生活方式改變，以及學校網路授課密切相關。

蒙郡警方說，由於疫情期間外送和外賣盛行，許多人在取餐、送貨期間不鎖車甚至不熄火，給不法分子留下犯罪空間；除劫車案件增加，涉案的罪犯及嫌疑人年齡也在降低，由於很多青少年不用到學校上課，放學後也沒有體育、藝術等課餘活動，青少年暴力、犯罪等案件相應增加。

為打擊此類犯罪，華府已成立專案小組，與聯邦執法人員合作；康提表示，該小組已逮捕五人，包括一名三次劫車的成年罪犯，以及四名「合作劫車」的青少年。

康提呼籲公眾提高警惕，切記鎖好車輛再離開，就算是短時間的送貨、取餐、加油，也可能給不法分子留下犯罪空間，平時也要多關注周圍環境，發現可疑者需向警方反映。