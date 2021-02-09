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華府特許教師、托兒所人員 每周一可預約疫苗

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府早先開放公校教師接種，本周起特許教師和兒童看護業者每周一可預約接種。(華府公校系統)
華府早先開放公校教師接種，本周起特許教師和兒童看護業者每周一可預約接種。(華府公校系統)

華府本周起開放特許學校或獨立學校教師，以及兒童看護服務人員預約接種新冠疫苗，8日起每周一的中午和晚7時可在One Medical網站預約，華府教育總監(State Superintendent of Education)將給符合提前施打資格者發電郵，提供註冊信息，以及如何在One Medical網站完成預約等指導。

華府市議會與兒童早教維權團體上月底曾批評市府，未把兒童看護人員列在公校教師之前優先接種疫苗，表示兒童看護所已重開數月，每天都在和人接觸，員工也多是年長、薪水微薄者，理應優先打疫苗；市議會為此舉辦公聽會，之後市長包瑟(Muriel Bowser)把兒童看護人員加入優先施打群體，但無論疫苗還是預約，都是「一劑難求」。

家長妮柯(Nicole)對市府的疫苗分配感到失望，認為「毫無領導力可言」，兒童看護服務數月來一直在提供面對面的服務，卻沒優先打疫苗的資格；而華府公校教師也是在實體復課的前一周才能施打第一劑疫苗，這明擺著不給人足夠保護。

市府表示，此次新增固定預約渠道，是市長和教育總監共同努力的結果，希望照顧到更多兒童看護業者和特許教師。

此外，華府也啟動向本市宗教社區教育疫苗有效性的宣傳工作「相信疫苗」(Faith in the Vaccine)，以便說服他們打疫苗，先從華府東南部賓夕法尼亞大道浸禮會教堂開始(Baptist Church)，將提供兩個施打疫苗的門診，預計可供200人接種，市府正與教堂合作，幫助居民預約，目前不接受無預約者。

關注華府疫苗詳情：https://coronavirus.dc.gov/vaccine。

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