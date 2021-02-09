提高新冠抗體療效 JHU有償招募志願者

約翰霍普金斯大學(JHU)現有償招募志願者參與兩項評估新冠抗體效力的研究，改結果有望作為新冠病毒的治療方案；招募對象需近期曾確診感染新冠病毒，或是近期曾接觸過新冠確診者，但無明顯症狀者。

約翰霍普金斯大學所做的研究是評估新冠「倖存者」的抗體能否防止曾被感染者發展成重症，在新冠疫苗 仍就緊缺之際，該試驗有望探索出另一個保護人們不受病毒危害的方案，主要是為了評估「注射了從新冠康復者身上提取的血漿(plasma)是否能減輕症狀」。

第一項研究需要過去五天內確診新冠者，且至少出現一項症狀，但不需住院；第二項研究需要過去三天曾於確診病患密切接觸者，密切接觸包括與新冠病患同住或在未穿防護服的情況下照顧新冠病患；兩項研究的招募對象均需18歲以上，能自行前往臨床地點。

臨床試驗地點位於MedStar喬治城大學醫院、MedStar健康研究所Health Research Institute、安奧蘭多研究所(Anne Arundel Research Institute)，以及約翰霍普金斯大學。

其他詳情：https://covidplasmatrial.org/。