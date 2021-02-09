我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

提高新冠抗體療效 JHU有償招募志願者

記者羅曉媛／馬州報導

約翰霍普金斯大學(JHU)現有償招募志願者參與兩項評估新冠抗體效力的研究，改結果有望作為新冠病毒的治療方案；招募對象需近期曾確診感染新冠病毒，或是近期曾接觸過新冠確診者，但無明顯症狀者。

約翰霍普金斯大學所做的研究是評估新冠「倖存者」的抗體能否防止曾被感染者發展成重症，在新冠疫苗仍就緊缺之際，該試驗有望探索出另一個保護人們不受病毒危害的方案，主要是為了評估「注射了從新冠康復者身上提取的血漿(plasma)是否能減輕症狀」。

第一項研究需要過去五天內確診新冠者，且至少出現一項症狀，但不需住院；第二項研究需要過去三天曾於確診病患密切接觸者，密切接觸包括與新冠病患同住或在未穿防護服的情況下照顧新冠病患；兩項研究的招募對象均需18歲以上，能自行前往臨床地點。

臨床試驗地點位於MedStar喬治城大學醫院、MedStar健康研究所Health Research Institute、安奧蘭多研究所(Anne Arundel Research Institute)，以及約翰霍普金斯大學。

其他詳情：https://covidplasmatrial.org/。

疫苗

上一則

莫德納疫苗主創 解惑研發與接種

下一則

華府特許教師、托兒所人員 每周一可預約疫苗

延伸閱讀

佛州單日新增確診趨緩 免下車疫苗站點本周重開

佛州單日新增確診趨緩 免下車疫苗站點本周重開
12月失業率降0.2％ 奧蘭多仍最高

12月失業率降0.2％ 奧蘭多仍最高
專家：大奧蘭多酒店業恐迎法拍潮

專家：大奧蘭多酒店業恐迎法拍潮
中佛州僑界 元旦奧蘭多升旗

中佛州僑界 元旦奧蘭多升旗
馬州唯一 安奧蘭多郡業主扭轉堂食禁令

馬州唯一 安奧蘭多郡業主扭轉堂食禁令
佛州11月失業率維持6.4% 奧蘭多最高7.7%

佛州11月失業率維持6.4% 奧蘭多最高7.7%

熱門新聞

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

2021-02-06 14:43
遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

2021-02-07 15:42
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
陳莉與丈夫周宇之前均在全國兒童醫院研究機構任職。(google earth)

竊取醫學機密 俄州華女判賠260萬 監禁2.5年

2021-02-04 10:41
南丁格爾(紅圈)無視警方在後追緝並要求「趴在地上」，繼續逃逸。(艾文斯頓警局影片截圖)

累計達5死！槍殺范軼然兇嫌遭警擊斃過程影片公布

2021-02-03 11:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國