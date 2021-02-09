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莫德納疫苗主創 解惑研發與接種

【馬州訊】
大華府本地新冠疫苗政府資源。(大專聯提供)
大華府本地新冠疫苗政府資源。(大專聯提供)

大華府中國大專院校校友會聯合會(大專聯)日前聯手中科院上海生化細胞研究所海外聯誼會(SICBC-OA)，舉辦有關新冠疫苗研發與接種的雲端討論，吸引500多人參與，YouTube直播更有上千人在線觀看。

講座特邀新冠疫苗研發前沿領頭科學家柯柏特(Kizzmekia Corbett)主講，她領導國家衛生研究院(NIH)下屬疫苗研究中心(VRC)冠狀病毒研究團隊，與莫德納公司(Moderna)合作，僅11個月就成功研發已在全美使用的mRNA-1273新冠疫苗。

柯柏特詳細講述了該疫苗的研發背景，以及她的團隊如何與時間和病毒賽跑的歷程；她說，該疫苗得以快速研發並非一蹴而就，而是基於科學家們從2013年到2019年間對人類冠狀病毒HKU1、嚴重急性呼吸道綜合症病毒(SARS)和中東呼吸綜合症病毒(MERS)等乙型冠狀病毒研究的積累；同時莫德納公司已有多項mRNA平台和傳遞技術專利，具備快速生產GMP級別mRNA產品的能力。

柯柏特強調，新冠mRNA疫苗不會整合到人體基因組，疫苗的研發經過了所需的每一步，是安全、有效的；其III期臨床正在進行，長期效果和安全性數據還要繼續追蹤幾年。

她並提醒，不管新冠病毒如何變異，最開始強調的「3Ws」(即戴口罩、勤洗手、保持社交距離)仍是疫苗普及之前最有效的防護措施，而且是對任一感染呼吸道的病毒都較為有效的防護措施。

觀看回放：https://www.youtube.com/c/caagw。

大專聯聯手中科院上海生化細胞研究所海外聯誼會，舉辦有關新冠疫苗研發與接種的雲端討...
大專聯聯手中科院上海生化細胞研究所海外聯誼會，舉辦有關新冠疫苗研發與接種的雲端討論，特邀新冠疫苗研发前沿領頭科學家柯柏特主講。(大專聯提供)
大專聯聯手中科院上海生化細胞研究所海外聯誼會，舉辦有關新冠疫苗研發與接種的雲端討...
大專聯聯手中科院上海生化細胞研究所海外聯誼會，舉辦有關新冠疫苗研發與接種的雲端討論。(大專聯提供)

疫苗 雲端 社交距離

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