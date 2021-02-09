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10天來第3波！大華府再迎降雪 恐從周三下到周末

記者羅曉媛／華盛頓報導

華府部分地區在上周日的降雪還沒化完，本周三(10日)稍晚或再迎新一輪風雪，伴隨中大西洋地區的北極鋒(Arctic front)抵達大華府，此次風雪可能分為兩波，並持續到周五甚至整個周末。

國家氣象局8日將大華府地區列為三級冬季風雪威脅區(threat zone)，最新氣象預測估計降雪將從10日晚持續到11日上午，11日下午短暫停雪後，又從晚上開始降雪直至12日上午，這將是大華府地區過去十天來的第三場冬季風雪。

但因北極鋒過境情況不同，馬州、維州和華府各地的降雪或降雨量也有差異；如果冷鋒從北面過境，大華府可能是凍雨或降雨多過降雪，馬州北部和靠近賓州的地區降雪更多，若冷鋒從南面過境，本地降雪和降雨就將減少，而維州中部地區降雪更多。

氣象專家分析，若北極鋒從大華府南部推進，並在在10日晚間抵達，降雪量可能至少三吋，華府地區還可能超過六吋。

今年冬天大華府降雪頻繁，杜勒斯機場附近已累積降雪超過10吋，馬州滑雪勝地哈傑斯鎮(Hagerstown)累計降雪超過17吋，華府都會區則因雨雪混合，目前累計降雪3.8吋。

降雪 華府 馬州

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