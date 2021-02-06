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華府立法保護餐館生意 外送公司不得擅用菜單、商標

記者張筠／華盛頓報導
華府立法保護餐廳業者不被外送公司侵權。(美聯社)
華府立法保護餐廳業者不被外送公司侵權。(美聯社)

華府市議會本周一致(unanimously)通過一項緊急臨時新規，規定Uber Eats、Grubhub等提供外送服務的第三方公司及平台，須獲得許可才能將餐廳的菜單及商標登內容列在其app或平台，保護餐廳的服務和市場份額不被搶占，新規將於3月10日生效，有效期為225天。

華府市議會表示，該新規旨在保護餐館的生意、服務和權利。新冠疫情促進外送和外賣行業發展，Uber Eats等餐點外送app因此更受歡迎，但許多餐館抱怨這類app在未經許可就擅自將他們的菜單、圖片列在app上，涉嫌侵權，而業界也未有明確法規來管理此問題。

餐館Baan Siam的業主海利(Tom Healy)表示，提供外送服務的第三方公司一般會正式與餐廳合作，向餐館收取服務費，但由於市場競爭激烈，外送公司為擴大服務面積，經常未經許可就取用菜單和餐館標誌等內容，「他們不顧及餐館的感受，希望我們適應此遊戲規則，甚至認為我們應感謝他們給餐廳增加曝光度。」

海利說，他餐廳網站在谷歌搜索結果中的優勢被外送平台Grubhub搶占，「一旦向他們抗議，他們還以將餐廳從外送平台撤下來威脅我們，稱所有人都已適應他們的平台。」

對此Grubhub表示，該公司將不同餐廳加入他們平台是為幫商家擴增客源，促進生意，所有不希望出現在Grubhub網站的餐廳可以電郵[email protected]說明；Uber Eats作法相似，表示不願出現在該app的商家可隨時選擇退出，或與Uber Eats簽約正式合作。

此外Grubhub稱，在該平台變得熱門以前，早有眾多外送公司自主將不同的餐廳和菜品列在他們的平台上，相當於有一個「約定俗成的許可」；2019年Grubhub平台上僅有10%的餐廳為正式合作夥伴，「對於非正式合作餐廳來說，我們的商業模式可能惹人不快，但餐廳生意有所增長，餐飲行業網路(network)擴大，客源也較穩定。」

但海利對Grubhub的說法並不買帳，「(外送公司)用短期效益來矇騙我們，他們實際上是要長期搶占市場，就像沃爾瑪(Walmart)的策略，他們進駐某一社區，售賣當地小商家販賣的商品，久而久之，周圍小商家全部倒閉，沃爾瑪就獨占市場」。

沃爾瑪 華府 疫情

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