我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

維州公校 3月15日前須提供實體課方案

記者張筠／維州報導
有教師表示，返校後為遵守防疫政策，工作壓力更大。(美聯社)
有教師表示，返校後為遵守防疫政策，工作壓力更大。(美聯社)

維州州長諾譚(Ralph Northam)5日要求全州公校系統在3月15日前提供實體課方案，州參議會2日也通過法案要求各郡公校提供網課及實體課選項；目前多郡公校已陸續公布實體課計畫，但有教師稱，返校將面臨更大壓力，教學及輔導任務也會比疫情前更重。

諾譚5日說，學生在實體課堂中的學習效果更好，呼籲各郡公校按階段推進實體課，在3月15日前必須提交實體課方案，同時要求制定暑期選修課計畫，讓落後的學生可獲輔導。

諾譚引述聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，稱拜登總統和聯邦首席醫療顧問佛奇都已表示，安全恢復實體課的時機已經成熟；作為一名兒科醫生，諾譚也指，越來越多年輕人因長期宅家而患精神疾病，甚至出現濫用藥物的現象，不僅阻礙學業發展，更傷害心智，須儘快解決。

維州參議會2日通過法案，要求各郡公校必須給學生提供網課及實體課的選項，目前該法案已移交州眾議會審理。

維州最大規模的費郡公校(FCPS)5日發表聲明稱，計畫從16日開始允許學生返校上實體課，公校也持續提供「社交及情緒支持」(social-emotional support)，讓師生排解疫情壓力；此外FCPS計畫撥款3000萬元支持暑期課程，為有特殊需求的學生提供輔導，並讓師生更好適應實體課。

費郡公校有學生表示，附近的私立學校早已開始每周五天實體課，因此申請公校儘早讓學生返校，費郡公校教委近日通過最新草案，計畫3月中開始讓所有學生每周上兩天實體課。

費郡公校教師王苑琪稱，返校後將面臨更大壓力，因學生將不再到餐廳用餐，教師需犧牲午休時間在班級內管理學生用餐，監督防疫情況，「就算是輪班，教師們的休息時間也比疫情前少」，雖然近一年後終將恢復實體課，她仍覺得「還有很多要適應。」

針對教師接種新冠疫苗一事，費郡教育協會稱，目前疫苗仍是供不應求，公校不可能等所有教師接種後才恢復實體課，疫苗也不能100%防護病毒，因此師生仍要加強防範。

亞歷山卓市(Alexandria)公校從3月2日開始首先允許幼稚園到五年級中有特殊需求的學生、以及學習英語的學生返校；勞登郡(Loudoun)計畫本月16日實行混合教學；阿靈頓(Arlington)公校教育總監表示，本月18日會公布實體課細節。

公校 疫情 疫苗

上一則

費城2月22日起分階段返校 教師工會反對

下一則

Tripadvisor提供總部 變「疫苗注射中心」幫助社區

延伸閱讀

芝加哥工會堅持立場 6萬學生仍回不了校 市長：忍無可忍

芝加哥工會堅持立場 6萬學生仍回不了校 市長：忍無可忍
第4例！維州再增1例英國變種病毒

第4例！維州再增1例英國變種病毒
首戰失利 TJ高中亞裔家長擬上告聯邦法院

首戰失利 TJ高中亞裔家長擬上告聯邦法院
維州2最大公校系統 拚3月全面復課

維州2最大公校系統 拚3月全面復課
實體課如期恢復… 教師工會續杠華府公校

實體課如期恢復… 教師工會續杠華府公校
再陷僵局！華府公校與教師工會協議受阻 檢察長禁教師罷工

再陷僵局！華府公校與教師工會協議受阻 檢察長禁教師罷工

熱門新聞

遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11
GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop大漲 十歲童獲意外之財

2021-01-29 20:36
德州獨立恐難實現。（德州州府網頁）

擋不了拜登入白宮 德州出老招「脫美」

2021-01-31 18:43
陳莉與丈夫周宇之前均在全國兒童醫院研究機構任職。(google earth)

竊取醫學機密 俄州華女判賠260萬 監禁2.5年

2021-02-04 10:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕