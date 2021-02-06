維州公校 3月15日前須提供實體課方案

有教師表示，返校後為遵守防疫政策，工作壓力更大。(美聯社)

維州州長諾譚(Ralph Northam)5日要求全州公校 系統在3月15日前提供實體課方案，州參議會2日也通過法案要求各郡公校提供網課及實體課選項；目前多郡公校已陸續公布實體課計畫，但有教師稱，返校將面臨更大壓力，教學及輔導任務也會比疫情 前更重。

諾譚5日說，學生在實體課堂中的學習效果更好，呼籲各郡公校按階段推進實體課，在3月15日前必須提交實體課方案，同時要求制定暑期選修課計畫，讓落後的學生可獲輔導。

諾譚引述聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，稱拜登總統和聯邦首席醫療顧問佛奇都已表示，安全恢復實體課的時機已經成熟；作為一名兒科醫生，諾譚也指，越來越多年輕人因長期宅家而患精神疾病，甚至出現濫用藥物的現象，不僅阻礙學業發展，更傷害心智，須儘快解決。

維州參議會2日通過法案，要求各郡公校必須給學生提供網課及實體課的選項，目前該法案已移交州眾議會審理。

維州最大規模的費郡公校(FCPS)5日發表聲明稱，計畫從16日開始允許學生返校上實體課，公校也持續提供「社交及情緒支持」(social-emotional support)，讓師生排解疫情壓力；此外FCPS計畫撥款3000萬元支持暑期課程，為有特殊需求的學生提供輔導，並讓師生更好適應實體課。

費郡公校有學生表示，附近的私立學校早已開始每周五天實體課，因此申請公校儘早讓學生返校，費郡公校教委近日通過最新草案，計畫3月中開始讓所有學生每周上兩天實體課。

費郡公校教師王苑琪稱，返校後將面臨更大壓力，因學生將不再到餐廳用餐，教師需犧牲午休時間在班級內管理學生用餐，監督防疫情況，「就算是輪班，教師們的休息時間也比疫情前少」，雖然近一年後終將恢復實體課，她仍覺得「還有很多要適應。」

針對教師接種新冠疫苗 一事，費郡教育協會稱，目前疫苗仍是供不應求，公校不可能等所有教師接種後才恢復實體課，疫苗也不能100%防護病毒，因此師生仍要加強防範。

亞歷山卓市(Alexandria)公校從3月2日開始首先允許幼稚園到五年級中有特殊需求的學生、以及學習英語的學生返校；勞登郡(Loudoun)計畫本月16日實行混合教學；阿靈頓(Arlington)公校教育總監表示，本月18日會公布實體課細節。