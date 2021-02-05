華府捷運局3月起縮減失物招領服務 僅保管錢包或電子產品

為減輕疫情期間的財政壓力，首都捷運局從3月開始縮減失物招領服務。（記者張筠 / 攝影）

華府首都捷運 局(Metro)將從3月1日起縮減失物招領服務，僅保管丟失的錢包或電子產品，其餘物件將丟棄、拍賣或捐至慈善機構，以減省疫情 期間的人力物力，並專注提供安全優質的交通服務。

此前若在大華府公車或地鐵 丟失私人物品，捷運局會替失主保管，並盡力追蹤、聯絡失主，但從3月1日開始，除了錢包或手機、平板、電腦等電子產品，其他物件將不再保管，而是捐給慈善機構、拍賣，或直接丟棄。

由於疫情期間財政吃緊，捷運局表示將減省人力物力，首要任務是「提供安全、可靠的運輸服務」，因此也提醒公眾勿再將鑰匙等私人物品忘在地鐵上，或是把自行車忘在公車的車架上。

新冠疫情爆發以來，捷運局也暫停讓失主親自領取遺失物件的服務，只能自費請捷運局郵寄，但3月1日開始，失主若丟失錢包或電子產品，可到馬州凱悅斯威爾(Hyattsville)Belcrest路6500號自取，或自費請捷運局郵寄。

若3月1日前於公車或地鐵丟失物品，可上捷運局的失物招領網站查詢(https://bit.ly/3rkds2Q)，或致電(202)962-1195。

根據大華府新聞網站WJLA的報告，2016年首都捷運局平均每周收集近1500件遺失物件，每月接到逾3000通詢問失物的電話，而遺失物品僅有35%至40%最終物歸原主。

收緊失物招領服務是首都捷運局在疫情期間節省開支的方法之一，疫情爆發後公車和地鐵的乘客量大減，捷運局財政緊張，近期還推遲部分項目、裁減合約工(contractor)，並暫停招聘新員工。