馬州開放2大規模接種中心 日施打數有望增至2.5萬

馬州目前獲撥的疫苗，98.8%的新冠疫苗已經送達施打機構。(來源：馬州政府；記者羅曉媛/譯)

馬州 4日(今)起開放全州頭兩個大規模疫苗 接種中心(mass vaccination)，分別位於疫情重災區喬治王子郡的「六旗美國樂園」Six Flags America)，以及巴爾的摩市的巴爾的摩會展中心方艙醫院(BCCFH) ，將為馬州接種疫苗提速，之後全州每日施打疫苗有望突破2萬5000劑。

「六旗」疫苗站由馬州衛生廳、馬州國民兵、凱瑟醫療集團(Kaiser Permanente)合作運營，接種必須事先預約，第一劑施打時再確定第二劑接種時間，接種免費，也不需要提供醫療保險 信息；州政府及喬治王子郡已著手聯絡預先登記的接種群體，這部分人群接種後，將放出更多預約名額給符合優先接種資格者，但因目前疫苗仍是「僧多粥少」，州府提醒，預約開放後可能很快搶完。

巴爾的摩會展中心的疫苗站由馬里蘭大學醫療系統(UMMS)和約翰霍普金斯大學醫療系統(JHM)負責，馬州居民可到馬大醫療系統官網預約(www.umms.org/BCCvaccine)，由於疫苗供不應求，提交預約後可能需等待一段時間才能收到邀請接種的確認；對預約有疑問可聯繫BCCFH，工作日上午9時至下午4時30分致電410-328-9865。

此外，M&T銀行球館也將作為大規模接種中心在2月中旬開放，之後還將在馬州西部、南部和東岸(Eastern Shore)開放大規模接種中心；從2月15日(周一)開始，馬州將設全州免費服務熱線，幫助符合優先接種資格的居民預約到大規模疫苗接種中心接種。

截至4日，馬州累計施打逾60萬劑新冠疫苗，日均施打約2萬1700多劑，比過去兩周已增長64%。