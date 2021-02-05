馬州、安徽「結好40周年」 深化未來合作

新冠疫情在馬州爆發後，中國安徽省捐助抗疫物資。(捐助方提供)

中國 安徽省與馬州 政府4日舉辦「結好40周年」線上紀念活動啟動儀式，會上播放短片回顧兩省州結好40周年的歷史及合作成果；中國駐美大使崔天凱致詞時表示，今年是「乒乓外交」50周年，馬里蘭大學體育館是當年重要一站，他也很高興看到兩國地方按下「重啟鍵」，以實際行動開啟中美友好合作的新篇章。

他提到過去的2020年異常艱難，面對疫情 百年大流行和世界百年大變局，但重申中美關係的四個正確方向，包括構建人類命運共同體、以協調、合作、穩定為基調、堅持人民至上、開放合作和中美人民友好，以建設性的態度尋求合作的最大公約數，攜手應對人類共同挑戰。

馬州州長霍根、安徽省委書記李錦斌、省長王清憲等亦致辭，啟動儀式後，兩省州還繼續舉辦「展望未來對話會」，探討在各領域的合作。

馬州與安徽自1980年6月結好，是美中建交後締結的第二對友好省州，多年來雙方交往密切，在經貿、科技、農業、教育人文等領域多有合作；疫情以來，兩省州通過互捐抗疫物資和舉辦專家視頻交流會等方式深化關係，此次活動也是今年美中省州舉辦的首場結好紀念活動。