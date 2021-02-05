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霍根認疫苗困境 目標讓所有想打疫苗的居民都能接種

記者羅曉媛／馬州報導

馬州州長霍根(Larry Hogan)3日晚發表任內倒數第二次州情咨文，面對疫情與經濟雙重挑戰，他承諾將率馬州實現經濟復興、重開學校，並最終讓所有想打疫苗的居民都打上疫苗；但他也坦承當下疫苗推進艱難，聯邦政府發放的數量遠不能滿足馬州所需，警告疫苗的增產增發可能還需數月，呼籲馬州人民多點耐心。

這是霍根任馬州州長的第六年，正權衡角逐2024年總統大選的他，此次州情咨文的主題也重申兩黨共識與合作，其中既對全美分裂現狀的喊話，亦凸顯自己在經濟與公共衛生雙重危機下領導有方。

他指出，儘管目前聯邦政府分配的疫苗數量僅占馬州所需的很少一部分，但馬州已在打造應對大批量疫苗供應的基礎設施，即將獲得食品及藥物管理局(FDA)批准的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，也正在馬州生產。

他也標榜自己「坦率正直」(straight shooter)，即便現狀不盡如人意，但他也會實話實說；「我們都迫切渴望回歸正常生活，但無論現實多難接受，你們都應該聽到真相。」霍根說，事實真相不分黨派、不隨個人意志改變，而今天美國作為一個國家面臨的很多問題，都源自政客們不願意坦誠告知有違他們政治議程的事實。

受疫情影響，此次州情咨文未在州議會舉行，改由霍根對著鏡頭直播，他鼓勵馬州人民保持積極的心態，相信馬州能很快重回好的狀態，而在疫苗充分供應之前，繼續謹慎防疫；同時他也呼籲州議會儘快通過超過10億元的經濟刺激計畫，幫助馬州的貧困家庭，也為飽受損失的商家、企業提供稅務減免。

霍根是馬州半個世紀以來首位連任成功的共和黨籍州長，其第二屆任期將在2023年1月18日結束，他自詡「以人民為先」的實幹派，在民主黨大本營的馬州，其工作認可度也多在七成上下。

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