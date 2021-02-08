大華府觀音堂供大眾新年“上頭香”祈福

大華府觀音堂開放供大眾新年“上頭香”祈福

大年初一這一天，去寺廟裡上頭香祈福是華人的傳統，祈求家人在新的一年裡事事如意、身體健康、家庭幸福、工作順利等等。很多人為了在新年的第一天上頭柱香，為全年討個好彩頭，甚至在寺廟外守到淩晨。大家為何爭上頭香？頭香的意義又是什麼呢？

什麼是大年初一上頭香以及上頭香的意義？大年初一上“頭香”並不是指大年初一的第一柱香。年初一這一整天燒的香都叫“上頭香”。而在新年的鐘聲敲響的午夜零點起到大年初一凌晨二點這二個小時內所上的香稱為“頭頭香”，在這個時間段，眾多佛菩薩、各位當值的菩薩、十方三世一切諸佛菩薩及龍天護法，諸位天官都會來臨，所以在這個時間段燒頭香會特別靈驗，加持力更大。當然在沒有條件上“頭頭香”的情況下，年初一這一天燒香都算頭香，菩薩都在，是很好的，很靈驗的。

去哪上頭香？在家中有供奉佛菩薩的家庭，可以在家燒頭香，也可以到香火旺盛的當地寺廟進香。在家裡上頭香由於氣場好壞的原因有時候不知道菩薩來沒來，但是觀音堂菩薩肯定到。“大華府 觀音堂”為迎接農曆新年的到來，特別增加開放時間為大眾提供上頭香機會，供廣大佛友、信眾上香、禮佛、祈福、供花、供果、添油燈等。

大華府觀音堂新年上頭香時間是2021年2月12日(星期五) 9:00am-4:30pm。由於疫情 的影響，前來上香的信眾請提前電話預約，我們儘量安排大家分時段進入，同時請大家戴好口罩，做好個人防護。如果您有發燒或咳嗽的症狀，或近期接觸過新冠病人，請您預約時電話告知。感恩大家的配合！預約電話301-683-8831。

盧台長開示，過中國 新年的一些講究。馬上到新年了，台長趁這個時間跟大家講講新年前的規矩吧。一般說，新年前要把自己的桌子整理整理乾淨，地板掃掃乾淨，因為新年有新氣象，要把一些舊的東西扔掉，那你這個人新年就會有好的運氣。所以人家年底、春節之前都要打掃家裡。

是時光交界的時候，這一時一刻你最開心那是最好的兆頭，如果年三十那天發生不好的，就算一年不好的全過去了。所以人家剃頭也在新年之前剃，做事情都在新年之前做，新年要有新氣象。

從玄學角度給大家講一下吃年夜飯：吃年夜飯實際上就是團聚。一般做菜也要團聚，做成雙，不成單的。人家說：要吃兩碗飯，你吃不下假裝也得添一下；如果吃三碗飯，你必須要吃四碗。就是成雙，不要成單。年夜飯還是除舊，除舊就是在吃飯的時候，跟人家講話可以講一些過去的事情，講完了就不要講了，新年就不要再講了，過去的事情，要商量的，年初一這一天不要講。

守歲的講究：大年三十晚上晚輩守歲，長輩能延壽。是說年三十晚上守歲時間長一點，陪著父母親的時間就長，爸爸媽媽跟孩子時間長了，孩子到底年輕，活的時間長，爸爸媽媽也會活得長。過去是由這種說法開始的。“守歲”就是說我們沒有來，也沒有去，所以就延長壽命了。因為年三十晚上到年初一這是過年，過年當中你沒有過年的感覺，你不是延壽了嗎？它有很多傳統的講法。還有一種就是幫爸爸媽媽多祈福，陪著爸爸媽媽過年，一定要過十二點鐘，就是說有孝心，然後一起迎來了新的年份，大家又增壽，這叫“延年增壽”。

大華府觀音堂電話：301-683-8831，240-621-0416，地址：1111 Spring Street, Suite 301, Silver Spring, MD 20910。對面就是Public Parking，周末、假日和晚間免費停車。

週六大華府觀音堂語音視頻共修(上午10:00-11:30): 1)參加視訊會議，請用APP下載zoom(不需註冊和登陸)，輸入會議 ID：978 2638 0822，並點加入會議。2)電話參加：請撥電話號碼13017158592，再撥ID: 97826380822 #，歡迎大家在家裡也能一起來加入學習白話佛法。