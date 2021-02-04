維州2最大公校系統 拚3月全面復課

全網課教學接近一年之際，維州最大的兩個公校 系統—費郡公校(FCPS)和勞登郡公校(LCPS)，計畫在3月中旬讓所有學生返校上課，本月中起先讓殘障學生、英語學習者等有特殊需求的學生先返校，選擇網課的學生之後仍可繼續網課，但公校系統呼籲選擇混合教學的學生下月起都返校上課。

FCPS與LCPS的公校教委2日晚通過復課時間規畫，註冊學生超過18萬6000人的費郡公校，計畫2月16日起，有學習障礙的年幼學生、接受職業準備課程的高中生先返校，之後一周則是特殊教育學生、學前班和幼兒園學生，8、9、12年級學生將在3月2日返校，3月9日是1、2、7、10和11年級返校，3至6年級在3月16日返校。

註冊學生超過8萬1000人的勞登郡公校，雖未公布詳細計畫，但2月16日之前將讓1萬6400名學生返校，包括殘障學生、英語學習者、職業技術課程的高中生，以及學前班到五年級的學生，剩餘學生則在3月3日之前返校。

費郡公校教育總監 布拉布蘭德(Scott Brabrand)表示，新規畫解救了在網課教學中身心掙扎的學生，儘管各種情況都有風險，但現階段還不讓學生返校上課的風險更大。

他指費郡公校超過九成的教師已要求或預約疫苗，學校有足夠人力滿足面對面教學的需要。

受疫情 影響，FCPS與LCPS的絕大多數學生從去年3月中下旬開始上網課，兩公校系統曾在去年秋季學期允許數千名學生返校上課，但因疫情反彈，又改回上網課。