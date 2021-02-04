首戰失利 TJ高中亞裔家長擬上告聯邦法院

北維州費郡公校去年提案修改TJ高中錄取機制，引起以華裔、印度裔為主的亞裔群體持續反對。（記者張筠／攝影）

維州費郡法官陳約翰雖拒絕用臨時禁令叫停正在實施的TJ高中新錄取方案，但許多家長表示，法官的陳述對亞裔 社區有利，他肯定入學考試機制，贊同TJ高中適合所有有才能的學生，聽到了亞裔社區的訴求，儘管「首戰失利，但法官與我們站在一邊」，還有家長計畫再到聯邦法院提告，並要求頒布臨時禁令叫停新錄取政策。

「Coalition for TJ」聯合創始人、TJ高中家長諾瑪妮(Asra Q. Nomani)表示，雖然陳約翰拒絕了家長的禁令要求，但他對TJ高中的定義與亞裔家長們一致，即TJ高中是一所服務所有有才能學生的「州長學校」，此外他也表示入學考試能起到「盲篩」(blind audition)作用，「法官明顯與我們站在一邊。」

費郡公校 去年提案修改TJ高中錄取機制以來，以華裔 、印度裔為主的亞裔群體持續反對，數次請願、演講，致信公校教委，走訪社區，並到TJ高中舉行抗議示威，反對取消入學考試，要求以公平客觀的方式篩選學生，不讓學生的努力化為烏有。

TJ高中華裔家長陳漢寧表示，陳約翰除了肯定入學考試的合理性，也批評「前1.5%學生才有申請資格」不合理，這對亞裔社區很有利；陳漢寧說，「1.5%資格機制會減少亞裔學生的名額」，不論錄取方案為何，有資格申請的學生數量減少，肯定對亞裔學生沒好處，若費郡公校被命令要恢復入學考試，他們仍可能通過保留「1.5%資格機制」來操控錄取過程。

亞裔家長正計畫再到聯邦法院提告，並要求法官頒布臨時禁令，叫停錄取新規以及費郡公校對TJ高中的錄取改革，停止對亞裔社區的歧視。