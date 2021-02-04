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TJ高中免試入學新制 亞裔家長提告 法官拒頒禁令

記者張筠／維州報導
北維州湯瑪斯傑弗遜高中已採用新錄取政策招生，但亞裔社區仍未放棄反對，許多家長繼續發起司法挑戰。（記者張筠╱攝影）
北維州湯瑪斯傑弗遜高中已採用新錄取政策招生，但亞裔社區仍未放棄反對，許多家長繼續發起司法挑戰。（記者張筠╱攝影）

北維州湯瑪斯傑弗遜高中(簡稱TJ高中)已實施新錄取方案招生，但亞裔社區仍未放棄反抗，15名亞裔家長去年提告要求費郡公校恢復TJ高中入學考試，費郡法官2日拒絕頒布臨時禁令(injunction)叫停TJ高中採用新錄取政策招生，但允許官司繼續；法官並稱，TJ高中是一所適合有才能學生(gifted student)的學校，入學考試能提供客觀公平的競爭，教委去年臨時撤銷考試未經過深思熟慮。

TJ高中現已開放2025級新生的申請通道，採用去年底通過的「綜合評估」錄取方案，即免入學考試、申請費和教師推薦信，申請人須提交STEM類短論文和「學生肖像單」等資料，TJ高中將給費郡各初中前1.5%的八年級學生申請資格，名額按學校分配。

許多亞裔家長認為取消入學考試無法保證公平競爭，還讓學生的努力一文不值，15名家長去年底向費郡巡迴法院(Fairfax County Circuit Court)提吿，要求費郡公校教委恢復TJ高中的入學考試，禁止錄取改革；他們以州法為根據，指TJ高中作為「州長學校」(Governor's School)，理應服務所有有才能的學生，取消入學考試將違反州府對「州長學校」的規定。

費郡越南裔法官陳約翰(John Tran)拒絕頒布禁令叫停TJ高中以新政策錄取，原因是當前受疫情影響，費郡公校教委難以恢復入學考試，但他允許官司繼續。

陳約翰並指，TJ高中是為有才能的學生打造的一所州長學校，入學考試是一項「沒有偏見(non-biased)」的錄取標準，能提供客觀公正的競爭機制。

陳約翰說，部分學生因家庭經濟、學習資源等方面有優勢，從而在入學考試中取得好成績，這並不能得出考試存在偏見的結論，因此公校教委也不能以「反對不公」為由取消入學考試，教育工作者應在教育資源稀缺的社區加倍努力，讓更多不同族裔的學生在TJ高中入學考試中有良好表現。

他還說，費郡公校教委去年提出改革後立即取消了11月的入學考試，對部分備考已久的學生已是打擊，該行為「急於斷言(a rush to judgment)，並未經過深思熟慮(deliberate process)」，他並稱，時間上也對原告不利，但原告方一直在勤奮爭取訴求。

「就算部分學生因考試表現失常，與TJ高中失之交臂，造成部分族裔占比較少，公校教委有必要取消整個考試機制？」陳約翰表示，公校教委可降低考試成績占錄取標準的比重，甚至可將考試成績作為「綜合評估」標準的一項。

TJ高中的最新錄取政策規定費郡各初中前1.5%的八年級學生擁有申請資格，名額按學校分配，但陳約翰質疑此方法與其他「配額系統」(quota system)一樣「武斷和隨意」；他說，「若某學校前1.5%的八年級學生對STEM不感興趣怎麼辦？當學術水平、實踐經驗、個人興趣等因素已作為錄取標準，為何還要使用配額機制？很多因素反映此機制具爭議且不合理。」

公校 亞裔 招生

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