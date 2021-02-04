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第4例！維州再增1例英國變種病毒

記者張筠／維州報導
維州3日再增一名英國變種病例，大華府衛生官員告誡民眾遵行防疫指南，避免人多之地，減少不必要旅行。（記者張筠╱攝影）
維州3日再增一名英國變種病例，大華府衛生官員告誡民眾遵行防疫指南，避免人多之地，減少不必要旅行。（記者張筠╱攝影）

維州3日再增一例英國新冠變種病毒(B.1.17)確診，是一名近期從國外旅遊歸來的西北部居民，這已是維州第四例英國變種病例；衛生官員擔心若無嚴格監控和追蹤，維州變種病例還將持續增加，告誡公眾謹慎防疫。

維州衛生廳3日表示，英國變種病毒比新冠病毒更具傳染性，初步報告顯示該病毒會引起更嚴重疾病，但還需更多研究佐證；維州衛生官員指，英國變種病毒的擴散與近期新冠病患增多有關，「新冠病毒人傳人」增加，新冠病毒對環境適應力增強，變種的概率也升高；除了打疫苗，最好的防護辦法就是戴口罩並與人保持足夠社交距離，避免人多之地，也減少不必要出行或旅遊。

衛生廳表示，病毒一直在變化，未來恐出現更多變種和確診，在州府和地方密切留意病例發展的同時，公眾也須嚴格遵守防疫指南，包括戴口罩、保持社交距離、勤洗手、接種疫苗等。

維州現有四宗英國變種病例，上月25日在北維州首現，該患者之前沒有旅行史，另兩名患者也來自北維州；目前維州尚未出現南非變種病例，相鄰的馬州已有三名南非變種病例和七名英國變種病例，華府尚無變種病毒確診。

此外，拜登政府下周起增加給各州的疫苗分配，維州有望再獲2萬6000劑疫苗，馬州再得1萬1000劑，從11日開始，維州28個CVS藥房，以及馬州18個CVS藥房將為符合優先資格者施打新冠疫苗，最早可於9日上網預約：馬州https://bit.ly/3pLshuX，維州https://bit.ly/3avg9I6。

維州 英國 疫苗

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