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亞馬遜揭曉第二總部「PenPlace」未來主義辦公樓吸睛

記者羅曉媛／維州報導
亞馬遜揭曉阿靈頓郡第二總部的辦公項目，未來主義風格的雙螺旋大廈吸睛。(NBBJ)
亞馬遜揭曉阿靈頓郡第二總部的辦公項目，未來主義風格的雙螺旋大廈吸睛。(NBBJ)

亞馬遜2日揭曉在北維州阿靈頓郡的第二總部「PenPlace」項目，包括一座350呎高的未來主義雙螺旋大廈，以及供社區和居民使用的露天綠地，由此打造連接人與大自然的和諧社區。

「PenPlace」項目位於繁忙州際公路I-395的側面，沿著Army Navy Drive從South Fern St到South Eads St，南邊輻射範圍直到南12街，包括280萬平方呎的辦公空間，而佇立在南12街與South Eads St街角處的螺旋大廈「The Helix」，則是該項目的焦點。

「The Helix」由建築公司NBBJ設計，靈感源自DNA與銀河星空，外型既像甜筒冰淇凌上的漩渦，又像一顆巨大的、以綠植裝點的螺旋釘拔地而起。

亞馬遜指，該建築並非首要辦公大樓，而是方便員工激發創新思維或提振精神的另類辦公空間，盤旋而上的綠植營造身處藍嶺山(Blue Ridge Mountains)的自然感，室外木質結構的零售區和綠色空地，則是為了讓員工結束一天的工作之後，能在附近放鬆。

亞馬遜揭曉阿靈頓郡第二總部的辦公項目，也為本地社區提供綠地、活動空間及其他公共設...
亞馬遜揭曉阿靈頓郡第二總部的辦公項目，也為本地社區提供綠地、活動空間及其他公共設施。(NBBJ)

為與本地社區融合，亞馬遜的「PenPlace」項目也將修建社區中心、托兒所、大型劇院、寵物公園、自行車道，以及開放給公眾的2.5畝綠色空間，「The Helix」也將提供常駐藝術家項目，偶爾在周末向公眾開放。

NBBJ的首席設計師阿貝德(Dale Alberda)表示，該項目不只是工作，而是讓人能與自己的社區互動。

亞馬遜2日將項目提交阿靈頓郡審核，強調該項目重視可持續發展，例如採用環保設計的大樓，最大化自然光線，並依賴太陽能供電；項目將在2022年動工、2025年完成。

亞馬遜 維州 DNA

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