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1張圖看疫情：全美確診破2643萬例 伊州破113萬

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

馬州蒙郡增2例南非變種 近期曾赴國外旅行

記者張筠／馬州報導
馬州蒙郡出現兩名南非變種病例，兩名患者近期曾赴國外旅行。（記者張筠 / 攝影）
馬州蒙郡出現兩名南非變種病例，兩名患者近期曾赴國外旅行。（記者張筠 / 攝影）

馬州州長霍根(Larry Hogan)2日表示，蒙郡新增兩名南非新冠變種病例，兩名患者近期曾赴國外旅行，州府已開始追蹤接觸者，並讓密切接觸者隔離；美國首例南非變種病例上周在南卡州(South Carolina)確診，馬州目前是美國第二個確診該病例的州。

蒙郡衛生官蓋理斯(Travis Gayles)1日先以初步檢測結果表示該郡出現兩名南非變種病毒(B.1.351)的確診病患，指兩人近期曾出國旅行，並非由社區傳播感染；州長霍根2日證實此事，並稱州府已加緊接觸者追蹤，兩名病患及密切接觸者都已隔離；蓋理斯也稱蒙郡已提高對變種病毒毒株的鑑定能力。

蒙郡兩名最新確診者是馬州出現的第二、三例南非變種病例，上周末巴爾的摩地區出現首宗病例，但該病患沒有旅行史，地方衛生官員表示，變種病毒已在巴爾的摩開始社區傳播。

霍根說，南非變種病毒的傳染性更強，但目前無證據顯示該變種病毒會加重病情，輝瑞(Pfizer)疫苗和莫德納(Moderna)對南非變種病毒仍具功效，但防護性稍弱，因為該病毒更擅於躲避抗體。

馬州是目前全美第二個出現南非變種病例的州，該病毒在美國的首宗病例於上周在南卡州現蹤；此外，馬州安奧蘭多郡(Anne Arundel County)上月中旬也出現全州首宗英國新冠變種病例，其中一名確診者曾赴國外旅遊，返回後將病毒傳染給伴侶。

南非 變種病毒 馬州

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