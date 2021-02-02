再陷僵局！華府公校與教師工會協議受阻 檢察長禁教師罷工

華府公校 系統(DCPS)和華盛頓教師工會(Washington Teacher’s Union)的關係近日再陷僵局，為避免教師罷工 影響公校恢復實體課的計畫，華府檢察長拉辛(Karl Racine)1日發布動議，臨時禁止華盛頓教師工會組織任何罷工、停工或會妨礙返校計畫的活動，但教師工會表示對返校「仍有嚴重的安全顧慮」。

該動議由華府檢察長拉辛和華府首席律師威爾博(Nadine Wilburn)聯合提出，禁止任何政府職員或工會成員參加任何罷工活動，此外該動議也引述此前DCPS與華盛頓教師工會簽訂的協議，表示不允許任何工會成員支持或促進「任何會延緩返校計畫的活動」，否則視為違法。

DCPS與華盛頓教師工會去年經過數月爭論後，在12月中下旬簽署返校計畫協議，規定若自願返校的教師無法滿足實體課需求，公校可要求其他教師返校，同時DCPS也須與工會共享返校學生的信息，確保雙方信息透明。

市府近日表示，華盛頓教師工會上月曾要求法院仲裁該工會與DCPS之間的問題，但工會卻沒有指名具體問題為何，市府也指，若法院仲裁不利於教師工會，該工會計畫從1日開始停工，阻礙返校計畫；DCPS已三次致信教師工會，要求對方不要組織任何會阻礙返校計畫的活動，但均未獲回應。

華府法院文件指出，DCPS已「在努力遵守協議」，不過返校計畫可能會被延誤；DCPS原計畫從本月1日開始允許部分學生返校，後來因大雪改至2日，且2日的實體課比常規課程安排晚兩小時開始。

市府批評華盛頓教師工會「不尊重雙方已達成的協議，反而試圖以法律禁止的停工方式來阻礙公校返校計畫」；DCPS也表示，已向華盛頓教師工會提供具體的返校指南，包括學校通風、清潔系統等細節，以確保師生安全返校，履行了協議中的條款。

華盛頓教師工會2日表示，對安全返校仍有「嚴重顧慮」(serious concern)，並對市府試圖通過法院限制甚至噤聲教師工會的作法感到「難以接受」。