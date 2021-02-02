私售新冠疫苗頻傳 華府官員：全是騙局別上當

新冠疫苗 「僧多粥少」，與之相關的騙術也日漸增加，華府 衛生局1日提醒公眾警惕私下售賣新冠疫苗的騙局，目前提供疫苗的醫院、藥店、診所等機構都需經過衛生局的嚴格審批，疫苗施打只可能在醫院、藥店、門診或醫生辦公室等其他授權的診所完成，而不是經過私下販售。

華府衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)1日表示，新冠疫苗不會私下售賣流通，公眾接種過疫苗也不需花錢購買，「當你接種真的新冠疫苗，那肯定是免費的，你只會在醫院、門診、藥店或醫生的辦公室獲得疫苗」。

為確保所有居民享有平等渠道獲取疫苗，她呼籲收到私下售賣疫苗消息或電話的公眾，及時向華府警局報案，電話：(202)727-4159。

根據市府發布的潛在疫苗騙術，分為幾大類：要求支付押金或一定費用就可提前打疫苗；要求自掏腰包付費獲取疫苗或加入疫苗等候名單；要求支付押金或費用以便從國外或國內郵寄新冠疫苗，或謊稱打疫苗時還提供額外的醫療檢查；自稱來自保險公司、新冠疫苗中心或醫療辦公室的電郵或電話，要求提供個人信息，以判定是否符合提前打疫苗的資格；謊稱其疫苗已獲聯邦食品暨藥物管理局(Food and Drug Administration)批准，但無法核實；在社交媒體平台、電郵、網頁或電話流傳的新冠疫苗廣告；主動透過電話或電郵聯繫並稱政府要求接種新冠疫苗；詳情可見市府文件：https://bit.ly/3rhmfCL。

維州 檢察長賀林(Mark Herring)稍早也提醒公眾留意那些「好得令人難以置信」的新冠疫苗提議，表示新冠疫苗一經分發，就有極其嚴格的施打規範，但騙徒常以出售疫苗、治療或預防新冠為噱頭行騙，公眾需保持警惕，勿把錢浪費在任何自稱疫苗售賣或治療的騙局上。

投訴可聯繫維州檢察長辦公室，電話800-552-9963或電郵[email protected]，馬州居民也可透過消費者保護部門網上投訴https://bit.ly/3cyfoR8。