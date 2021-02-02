我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2632萬例 德州逾241萬例

舊金山知名私家偵探遭搶傷重不治 傳奇一生謝幕

華府慈濟人兵分四路 新年首次愛心捐贈

記者王稚融／馬州報導
華府慈濟日前完成2021年的第一次捐贈，慈濟人兵分四路，在華府、馬州、維州捐助食物。(華府慈濟提供)
華府慈濟日前完成2021年的第一次捐贈，慈濟人兵分四路，在華府、馬州、維州捐助食物。(華府慈濟提供)

華府慈濟日前完成2021年的第一次捐贈，慈濟人兵分四路，一口氣完成包括維州Seven Corners低收入戶社區和馬州Rosa L. Park小學的二場食物發放，以及給維州阿靈頓食物銀行(Arlington Food Bank)、華府華埠華樂大廈(Wah Luck House)的二場慈濟香積飯捐贈。

由於大華府新冠確診連日增高，華府慈濟要求志工在助人之時，先確保自身安全，如有任何疑似COVID-19的症狀或身體不適，勿參加活動；期間慈濟志工也測體溫、使用醫療等級個人防護裝備，並全程保持社交距離。

華府慈濟執行長陳英發帶領八名志工到馬州Rosa L. Park小學發放食物，為把風險降到最低，他們在學校入口，以「得來速」方式審核 ，志工將大約30磅的食物打包成袋，發給53家感恩戶，並提供勸素海報，轉告感恩戶多吃蔬食保健康；維州慈濟人在Seven Corners的食物發放也採取「得來速」，發給32戶家庭。

慈濟人文學校校長陳淑茹則率教務長，帶了六箱慈濟香積飯和慈濟中文月刊，送到華府華埠的華樂大廈，與華人住戶結緣；另一邊，維州阿靈頓食物銀行急需更多食品來源，慈濟捐贈四箱108包香積飯，承諾未來持續捐贈。

華府慈濟分會包括華府、馬州、維州、北卡和南卡，截至2020年底，共出動志工418人次，捐贈24萬個防護口罩、面罩、防護衣給75個醫療、警消和老人院等機構，食物發放給1624個家庭，受惠人次估計達到8120人。

陳英發再次感謝每一志工：「做好防疫點滴付出，入人群身體力行。」

華府慈濟日前完成2021年的第一次捐贈，慈濟人兵分四路，在華府、馬州、維州捐助食...
華府慈濟日前完成2021年的第一次捐贈，慈濟人兵分四路，在華府、馬州、維州捐助食物。(華府慈濟提供)
華府慈濟日前完成2021年的第一次捐贈，慈濟人兵分四路，在華府、馬州、維州捐助食...
華府慈濟日前完成2021年的第一次捐贈，慈濟人兵分四路，在華府、馬州、維州捐助食物。(華府慈濟提供)

華府 維州 馬州

上一則

中華文化服務中心 春節網絡聯歡

下一則

醫師無懼毀譽 力抗州長防疫鬆散

延伸閱讀

影／自在可愛 華府大熊貓雪地打滾、滑滑梯

影／自在可愛 華府大熊貓雪地打滾、滑滑梯
大華府雪過天寒 霜凍結冰出行難

大華府雪過天寒 霜凍結冰出行難
陳英謀獲頒傑斐遜獎 親身打疫苗 護己護人

陳英謀獲頒傑斐遜獎 親身打疫苗 護己護人
華府設長期圍欄？贊同：有維安必要 反對：影響市容

華府設長期圍欄？贊同：有維安必要 反對：影響市容
拜登聽到了！ 未來3周 華府疫苗分配增加15%

拜登聽到了！ 未來3周 華府疫苗分配增加15%
華府自成一州提案 民主黨聯邦參議員再爭華府代表權

華府自成一州提案 民主黨聯邦參議員再爭華府代表權

熱門新聞

在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11
GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop大漲 十歲童獲意外之財

2021-01-29 20:36
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

2021-01-26 11:53
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
華埠24街上已由警察局加裝了移動式的24小時監測設備。(黃暉提供)

當劫車變成「大流行」 芝9分局：5狀況最易遭劫

2021-01-27 11:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通
降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消
華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全

華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全
布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓

布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓
共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商