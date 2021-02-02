華府慈濟人兵分四路 新年首次愛心捐贈

華府慈濟日前完成2021年的第一次捐贈，慈濟人兵分四路，在華府、馬州、維州捐助食物。(華府慈濟提供)

華府 慈濟日前完成2021年的第一次捐贈，慈濟人兵分四路，一口氣完成包括維州 Seven Corners低收入戶社區和馬州 Rosa L. Park小學的二場食物發放，以及給維州阿靈頓食物銀行(Arlington Food Bank)、華府華埠華樂大廈(Wah Luck House)的二場慈濟香積飯捐贈。

由於大華府新冠確診連日增高，華府慈濟要求志工在助人之時，先確保自身安全，如有任何疑似COVID-19的症狀或身體不適，勿參加活動；期間慈濟志工也測體溫、使用醫療等級個人防護裝備，並全程保持社交距離。

華府慈濟執行長陳英發帶領八名志工到馬州Rosa L. Park小學發放食物，為把風險降到最低，他們在學校入口，以「得來速」方式審核 ，志工將大約30磅的食物打包成袋，發給53家感恩戶，並提供勸素海報，轉告感恩戶多吃蔬食保健康；維州慈濟人在Seven Corners的食物發放也採取「得來速」，發給32戶家庭。

慈濟人文學校校長陳淑茹則率教務長，帶了六箱慈濟香積飯和慈濟中文月刊，送到華府華埠的華樂大廈，與華人住戶結緣；另一邊，維州阿靈頓食物銀行急需更多食品來源，慈濟捐贈四箱108包香積飯，承諾未來持續捐贈。

華府慈濟分會包括華府、馬州、維州、北卡和南卡，截至2020年底，共出動志工418人次，捐贈24萬個防護口罩、面罩、防護衣給75個醫療、警消和老人院等機構，食物發放給1624個家庭，受惠人次估計達到8120人。

陳英發再次感謝每一志工：「做好防疫點滴付出，入人群身體力行。」