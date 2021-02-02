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降雪、凍雨持續 大華府出行難 疫苗接種站關閉

記者羅曉媛／華盛頓報導
大華府上周末風雪剛過，居民在路邊堆雪人。(記者羅曉媛／攝影)
大華府上周末風雪剛過，居民在路邊堆雪人。(記者羅曉媛／攝影)

華府地區在上周日降雪2至4吋，到了1日仍是一片銀白色的世界，國家氣象局同日將本地的冬季氣象預警延長到2日(今)上午9時，從華府往西到北維州費郡再到東邊的馬州巴爾的摩，可能再降雪2吋，若不降雪也可能有凍雨，再加上持續低溫和霜凍天，路面結冰將在未來數天給出行帶來挑戰。

北維州、華府及馬州巴爾的摩往北的地區1日繼續雪霧天，部分地區從凍雨轉成小雪，2日大華府各地可能有陣雪和亟疾風小雪，氣溫從華氏20多度至30多度不等，積雪和凍雨可能很快結成冰，影響出行。

大華府地區絕大多數公校系統在1日關閉了校園和辦公樓，取消在校進行的課外活動、個人預約等活動，有些公校系統在1日正逢「打分準備日」(grade preparation day)，學生不必上課，另外也有公校取消當天課程，例如北維州福斯教堂市公校系統(Falls Church Public School)。

由於疫情，大部分學校仍以上網課為主，有些學校並未停課，例如華府公校、馬州蒙郡公校，北維州費郡公校雖關閉學校和辦公樓，但學生在家上網課。

此外，許多施打新冠疫苗及做核酸檢測的站點也因天氣在1、2日關閉或取消預約，衛生部門提醒有預約檢測或疫苗者，及時聯繫供應商了解後續安排。

華府所有檢測站1日關閉，目前仍在留意天氣變化，有疑問可聯繫醫療供應商了解詳情；華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，有症狀的居民需及時聯繫醫生，並待在家。

維州威廉王子郡取消了喬治梅森大學馬納薩斯校區和波多馬克中學的當日預約；馬州在安納波利斯和巴爾的摩會展中心的州營檢測站點也關閉。

大華府上周末風雪剛過，霜凍和道路結冰，未來數天都將影響出行。(記者羅曉媛／攝影)
大華府上周末風雪剛過，霜凍和道路結冰，未來數天都將影響出行。(記者羅曉媛／攝影)
大華府上周末風雪剛過，周二或再降雪2吋。(記者羅曉媛／攝影)
大華府上周末風雪剛過，周二或再降雪2吋。(記者羅曉媛／攝影)
大華府上周末風雪剛過，周二或再降雪2吋。(記者羅曉媛／攝影)
大華府上周末風雪剛過，周二或再降雪2吋。(記者羅曉媛／攝影)

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