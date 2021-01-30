TJ高中新生申請 2/1開始 2/26截止

TJ高中2月1日起開放申請，名額共有550個，申請截至2月26日。(記者張筠╱攝影)

北維州 湯瑪斯傑弗遜高中(簡稱TJ高中)2月1日開放2025級(Class of 2025)學生申請，申請及錄取標準採用去年底通過的「綜合評估」(holistic review)新方案，免除入學考試、申請費和教師推薦信，但須提交STEM類短論文(problem-solving essay)和「學生肖像單」(Student Portrait Sheet)等材料，申請截至2月26日。

維州費郡公校 28日在官網上宣布，TJ高中今年秋季新生的申請通道將於2月1日上午8時開放，截至2月26日下午4時，共有550個錄取名額；TJ高中將給費郡各初中的前1.5%八年級學生申請資格，名額按學校分配。

根據TJ高中的最新錄取標準，申請者GPA須達3.5，上過代數學一(Algebra I)或更高級數學課、上過數學和科學的資優課(honor course)，並要提交成績單、一份能展示學生參與課外活動情況及綜合能力的「學生肖像單」、以及一篇STEM學科的短論文，申請者不再需要提供教師推薦信，也不需參加入學考試或提交申請費。

學校錄取官員也會將學生的家庭經濟狀況、語言背景、是否有特殊需求等納入錄取的衡量範圍；申請詳情可查詢https://bit.ly/3t3fPc5。