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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

變種病毒威脅提高 專家：戴多片口罩 圍巾無法替代

記者張筠／馬州報導
專家建議，應對變種病毒，可戴多片口罩加強防護。(美聯社)
專家建議，應對變種病毒，可戴多片口罩加強防護。(美聯社)

隨著變種病毒在美威脅升高，衛生和傳染病學者建議民眾戴多片口罩加強防護，馬里蘭大學醫學院(UMMC)傳染病學教授史爾克(Gregory Schrank)表示，多片口罩能加強過濾病毒的效果，降低民眾接觸病毒的機率，此外他也強調口罩的正確戴法，必須是緊貼面部才有效。

史爾克表示，不論本身就有多層材質的口罩還是單層口罩，多戴幾片能增加過濾病毒的效果，降低感染機率，同時要確認口罩的舒適度，避免因不舒服放棄配戴而感染；此外他也強調口罩的正確戴法，口罩在鼻子、臉頰、下巴等位置應嚴密貼合，防疫效果才最好。

史爾克不建議民眾通過棉布材質的圍脖或面罩來防疫，這類材質無法過濾病毒，防疫不是簡單圍住面部即可，最重要的還是戴口罩；聯邦疾病防治中心(CDC)近日也提醒民眾在嚴寒天氣下不能用圍巾、防風面罩等物品代替口罩。

史爾克說，儘管疫苗工作持續推進，在大多數民眾接種疫苗前，大華府地區的社區傳染不會減速，且近日變種病毒的威脅在美加劇，民眾更應從源頭上避免接觸病毒，在戴口罩和保持社交距離方面不能鬆懈。

專家建議，應對變種病毒，可戴多片口罩加強防護。(記者張筠╱攝影)
專家建議，應對變種病毒，可戴多片口罩加強防護。(記者張筠╱攝影)

防疫 變種病毒 疫苗

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