馬州蒙郡部分公校生 3月初可返校上課

馬州敦促各郡公校在3月1日前開放返校。(美聯社)

馬州 州府日前敦促各郡公校 在3月1日前實行網路與實體混合的教學模式，該州最大的蒙郡公校(MCPS)近日明確表示，當前疫情 狀態不適合恢復實體課，因此預計無法按州府建議的進度實行混合教學，不過為回應家長要求，MCPS官員28日表示，預計最早在2月底、3月初允許小部分特殊需求學生返校，公校也計畫從3月15日開始迎接部分幼稚園到三年級的學生。

此前蒙郡及馬州其他疫情較嚴重地區的公校官員表態，稱州府要求的返校日期不切實際，但面對家長的困惑及擔憂，MCPS官員28日公布初步的實體課計畫，該公校教育總監史密斯(Jack Smith)表示，小部分有特殊需求以及職業、技術(career & technical)領域的學生預計最快可在2月底、3月初返校上課，其他學生最早將從3月15日起陸續返校。

不過公校官員坦言，由於近期疫情狀況常有變化，很難預測3月的狀態，公校2月9日將進一步與家長協商教學方案並提供更多細節，但最快要到2月23日才能宣布最終決定和具體細節，「能肯定的是，首批返校的學生數量不會很多」，史密斯表示，MCPS也預定在2月27日恢復部分戶外運動項目。