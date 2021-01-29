增值750億 大華府住宅市場價值全美第4

2020年雖在疫情中度過，但大華府 都會區的房產價值不斷上漲，增值750億元，在全美最有價值的住宅市場(most valuable residential market)排名第四。

根據房地產 網站Zillow，大華府都會區的住宅房地產市場在2020年增值750億元，本地所有房屋價值合計9780億元；儘管大華府只是全美第七大都會區，但房屋總價值令其成為繼紐約、洛杉磯、舊金山之後，全美住宅市場價值第四高的都會區。

過去十年間，大華府都會區的住宅市場總價值增長了3340億元，其中包括持有房產、租賃和空置房產單位，但不包括擁有五戶以上的公寓大樓，因為這類屬於商業房產。

若按州計算，大華府地區的維州排名最高，為全美最有價值的住宅市場第十，房屋總價值超過1兆元；加州 則有7.8兆元，占全美總價值的逾五分之一，最具價值的前十個都會區住宅市場，也有半數位於加州。

Zillow經濟學家曼赫茲(Treh Manhertz)表示，2020年是住宅市場打破紀錄的一年，買家之間的激烈競爭導致房價升高，建築商的信心也因不斷增長的買房需求達到歷史新高，因此建的新房多、增值多。