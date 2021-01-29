我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

增值750億 大華府住宅市場價值全美第4

記者羅曉媛／華盛頓報導

2020年雖在疫情中度過，但大華府都會區的房產價值不斷上漲，增值750億元，在全美最有價值的住宅市場(most valuable residential market)排名第四。

根據房地產網站Zillow，大華府都會區的住宅房地產市場在2020年增值750億元，本地所有房屋價值合計9780億元；儘管大華府只是全美第七大都會區，但房屋總價值令其成為繼紐約、洛杉磯、舊金山之後，全美住宅市場價值第四高的都會區。

過去十年間，大華府都會區的住宅市場總價值增長了3340億元，其中包括持有房產、租賃和空置房產單位，但不包括擁有五戶以上的公寓大樓，因為這類屬於商業房產。

若按州計算，大華府地區的維州排名最高，為全美最有價值的住宅市場第十，房屋總價值超過1兆元；加州則有7.8兆元，占全美總價值的逾五分之一，最具價值的前十個都會區住宅市場，也有半數位於加州。

Zillow經濟學家曼赫茲(Treh Manhertz)表示，2020年是住宅市場打破紀錄的一年，買家之間的激烈競爭導致房價升高，建築商的信心也因不斷增長的買房需求達到歷史新高，因此建的新房多、增值多。

華府 加州 房地產

上一則

麻州2大型疫苗注射點 2萬預約名額被搶光

延伸閱讀

喬治城大學生搶打新冠疫苗 校方：將懲不符資格者

喬治城大學生搶打新冠疫苗 校方：將懲不符資格者
高達114億！加州失業金詐領 410萬人須還錢

高達114億！加州失業金詐領 410萬人須還錢
紐森取消居家令 專家批恐引爆新疫情

紐森取消居家令 專家批恐引爆新疫情
大華獲選「最具生機」科技都會 府科技崗位數量冠全美

大華獲選「最具生機」科技都會 府科技崗位數量冠全美
大華府素友會青少年獎學金 開放申請

大華府素友會青少年獎學金 開放申請
達美航空16日起禁大華府槍枝托運 多家航空增派人力

達美航空16日起禁大華府槍枝托運 多家航空增派人力

熱門新聞

拜登總統20日上任就向國會提出了移民改革法案。(路透)

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

2021-01-21 11:04
波士頓退伍軍人醫院冷藏庫插頭被人拔掉，1900劑Moderna 疫苗被破壞而無法使用。(歐新社)

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

2021-01-22 13:00
在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
西維吉尼亞州25歲女子奧雷安娜·邁爾斯去年12月8日槍殺五名幼子並縱火燒屋、自殺身亡。圖為邁爾斯的住宅化為灰燼。(格林布里爾郡警局照片)

為何槍殺5子 為何焚屋自盡 25歲媽咪有心魔卻無援

2021-01-23 21:18
為陳剛捐款的頁面已收到超過20萬元捐贈。(截圖自gofundme網站)

陳剛否認控罪 MIT接手辯護 社區支持捐超20萬

2021-01-22 13:15
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

2021-01-26 11:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…