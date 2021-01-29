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疫情促買房 馬州旅遊勝地去年房產銷量增逾30%

記者張筠／馬州報導

新冠疫情改變人們的生活狀態，卻也活絡了馬州德拉瓦州海灘附近的房地產市場，2020年關注馬州東沿海地區和德拉瓦海灘房產的買家大增，旅遊勝地房屋銷量增長30%以上，房價也相應上漲，「度假族」變「買房族」，還有越來越多大華府買家定睛城市周邊房屋，以提高居家生活的品質並兼顧通勤。

房地產網站Long & Foster數據顯示，2020年多數買家為第二套房產購買者，購房目的主要供自家使用，投資度假屋的買家較少；該網站的銷售經理艾德特(Christi Arndt)表示，此購房浪潮主要受新冠疫情影響，多數買家在華府大都會和巴爾的摩區域工作，購房時希望遠離大城市的喧鬧，但也兼顧通勤便利。

售房服務商Bright MLS的數據顯示，馬州旅遊勝地海洋城(Ocean City)去年也售出逾2000套房產，比前年增長33%；而在大華府人常去度假的隔壁德拉瓦州，旅遊勝地Rehoboth海灘周邊在去年售出近1000套房產，比2019年增長46%，Bethany海灘和Fenwick島去年售房量也比前年增加30%。

買家大增也令馬州海灘和德拉瓦州附近的房價增長，根據房產網站Zillow的數據，馬州海洋城房價中位數上漲逾10%，達34萬7000多元，待售房產也減少38%；德拉瓦州Rehoboth海灘去年的房價中位數達60萬元，比前年增長15.1%，待售房產下降43%，該州Lewes城去年的待售房產也下降逾30%。

房地產專家分析表示，這些數據是附近城郊的綜合結果，房產集中的地區房價中位數上升更顯著，待售房產數量更少，「供不應求」可能更甚。

房產網站Trulia的數據指，部分地區的海景房更搶手，房屋售價可達100萬元，去年德拉瓦州Bethany和Fenwick區域共有133套房售價超過100萬元，比2019年增加47%，海邊的社區房屋售出速度也更快。

房地產專員表示，疫情吸引許多定期來海邊度假的人買房，加快他們購房的決定，而且疫情期間貸款利率降低、居家辦公盛行等，也促使民眾聚焦海灘等度假村房產；此外，德拉瓦州針對退休族的稅務優惠也刺激大量退休家庭在此購房，馬州東岸沿海地區和德拉瓦州的房地產市場因此變為「賣方市場」。

德拉瓦州 馬州 房地產

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