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維州費郡醫院恢復數千教師接種預約 馬州2郡本周允許教師預約

記者張筠／維州報導
維州費郡醫院同意開放數千接種機會，讓費郡公校部分教師重新預約。（取自費郡公校官網）
維州費郡醫院同意開放數千接種機會，讓費郡公校部分教師重新預約。（取自費郡公校官網）

維州最大公校系統費郡公校(FCPS)28日表示，此前因疫苗資源不足而被撤銷接種的部分教師，28日起可重新預約，醫院同意提供公校教師數千接種機會，給教師更好的防疫保障，推進恢復實體課計畫；隔壁的馬州蒙郡公校和喬治王子郡公校儘管疫苗資源也有限，但本周已相繼安排教師接種。

早先因新冠疫苗資源不足，費郡分到的疫苗有限，北維州Inova醫院系統撤銷26日後的所有第一劑預約，其中也包括部分公校教師的接種預約，引教師不滿，認為這將影響公校恢復實體課的計畫。

FCPS與Inova醫院協商後於28日表示，醫院同意開放數千接種機會，專供費郡公校教師在28日至31日重新預約，但這也不能改變疫苗緊缺的現狀，FCPS仍在向醫院和郡政府爭取更多接種名額，未排上接種的教師仍需「耐心等候」。

馬州最大的公校系統蒙郡公校(MCPS)本周也安排教師接種疫苗，但該郡目前僅有8775劑疫苗，且有大量65歲以上居民申請，公校教師能分到的疫苗數量不多；許多教師希望堅持一段時間的全網課教學，讓年長者優先接種，也減輕政府分配疫苗的壓力。

馬州喬治王子郡公校教師本周末也可開始預約接種，首先是在校的核心官員和教職，預約時間為30日和31日上午9時至下午4時，下周開放其他在校員工預約，包括教學樓管理員、食品和營養專員、交通專員和電腦技術人員等，喬治王子郡公校教職的疫苗預約通道將持續六到八周，公校也將給打疫苗的教師提供帶薪休假的機會。

公校 疫苗 馬州

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