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拜登聽到了！ 未來3周 華府疫苗分配增加15%

記者張筠／華盛頓報導

拜登政府近日回應增加華府疫苗分配的要求，將在未來三周給華府增加15%的新冠疫苗配額；市府也在籌劃給育兒工作者開放接種機會，確保必要行業人員獲得防疫保障。

華府衛生局說，聯邦政府原本下周應給華府提供9475劑疫苗，但拜登政府近日同意了市府的要求，將在未來三周給華府增加15%的疫苗配額，相當於增加約1400劑。

去年底，聯邦政府按人口比例給各州及華府發放首批疫苗，但華府有大量醫護人員實際居住在相鄰的馬州和維州，按該標準發放的疫苗數量遠不夠照顧華府醫護人員，也影響市府後續的接種工作。

華府因此要求聯邦政府增加疫苗配額，府市長辦公室27日表示，此番需求得到回應，體現新政府加大防疫力度的決心，華府也得以推進疫苗計畫。

為避免疫苗分配不均，華府每周四上午9時先放出第1、4、5、7、8區的疫苗接種機會，照顧低收入、非裔等群體；每周五上午9時起則開放全市範圍的疫苗接種機會，供符合資格的居民申請。

「華府面臨的最大問題是疫苗資源短缺，而非疫苗分配不均。」市長包瑟(Muriel Bowser)表示，聯邦供應增加後，華府各地區的接種機會也將相應提升，市府計畫讓更多必要行業員工接種疫苗，包括育兒工作者和更多公校教師。

此前華府育兒工作者和維權團體不滿市府的疫苗分配，認為市府忽略他們，只重視公校教師，包瑟27日回應，市府教育總監辦公室已和註冊育兒機構聯絡，一旦有接種名額，就將開放給該群體；華府公校教師26日開始排隊接種，截至27日已有3000多名教師預約。

疫苗 華府 公校

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