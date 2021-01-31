張文進博士2月理財講座

張文進博士將討論『錯誤的年金概念』及『新冠疫情對社安金領取和退休規劃的影響』

正昇財務顧問公司總裁張文進博士，將於2月舉辦4場網絡理財講座，從上午10時30分至12時止，請預先報名，電話: 301-928-9573或 [email protected]。報名後，我們會發送網絡連接給您。

2月6日講座的主題是『錯誤的年金概念』。年金的目的是提供終身收入且提供增長延稅的益處。多年來，年金已經發展成為一種複雜的投資 工具，許多投資者沒有趕上所有的變化。因此，關於年金的許多錯誤概念四處流傳。

以下是常見的誤解: 1）年金費用昂貴；2）用IRA帳戶的錢投資年金沒有額外益處；3）年金不是良好的投資，因為增長需繳納所得稅；4）年金是一種不好的資產轉移工具，因為它需要被雙重徵稅；5）如果信託擁有年金，那麼它將失去其延稅的益處；6）年金的死亡理賠和費用不成比例；7）年金不是好的遺產轉移工具，因為其本金沒有增長至市值；8）非退休金 年金的死亡理賠不能伸展延稅。

張博士將深入探討每個錯誤觀念的細節，希望您聽完他的演講後，對年金會有煥然一新的概念。

2月13日及2月27日是『投資理財問答會』，這是為您特別設計的單元，您可以詢問有關退休、投資、社安金 、遺產規劃和保險的各種問題。

2月20日張博士將討論『新冠疫情對社安金領取和退休規劃的影響』。2020年3月的居家令造成失業率爆增，人們擔心他們的收入驟減，應付之道是提前領取社安金，我們已經意識到提前領取社安金的浪潮。

社安金不僅是退休金而已，它還照顧了喪偶者或離婚者，及未成年的子女，提前領取社安金，可能會損害未來的退休收入。他將討論：1）如何降低退休風險？2）必須申領社安金者的策略；3）重新領社安金的策略；4）如何協調雙薪夫婦領取社安金的策略；5）喪偶者或離婚者的社安金領取策略。

一般而言，社安金是不足以應付退休支出的，因此如何調整您的投資策略，讓退休金能達「保本保值又可增長」的目標，並提供穩定的收入是一項考驗。張博士將講解那些投資策略，可彌補社安金的不足。

退休者希望擁有穩定的收入並能保本，「終生收入年金」提供終生收入，只要你活著保險公司就會持續的提供收入，即使您的年金價值已為零。某些年金產品也可以做遺產轉移，它提供您終生收入，但當人過世時，受益人將可領回本金，這種可自己用，且不降低留給受益人的投資方式，非常適合亞裔人士的退休規劃及遺產規劃。此類福利需要支付額外費用。

大多數的「終生收入年金」在未提款之前會提供?利，來增高退休金的提款金額，這對退休人員來說絕對是很棒的。張博士將討論如何在退休前將公司或個人的退休金轉到年金來增加退休後的收入。

*註冊首席顧問透過獨立金融集團(IFG)提供證券及諮詢服務，IFG是註冊經紀交易商和註冊投資顧問，FINRA/SIPC成員。正昇財務顧問公司並非IFG附屬機構。投資者應了解投資並不能保證盈利或保本。正昇財務顧問公司不提供稅務或法律建議，我們會與您的會計師/法律顧問合作，幫助您制定適合您的計劃。所有年金合同保證，包括死亡撫卹金和年金支付率，均受發行保險公司的索賠支付能力和財務實力的約束。投資型年金是專為退休目的設計的長期投資選項。增值的部分需繳納所得稅，如果在59.5歲之前提取，則可能要繳納10％的聯邦稅。提早提款可能會收取提款費用。部分提款還可能減少合同項下可提供的利益以及全額退保後可得到的數額。投資於投資型年金的證券涉及投資風險，包括可能的本金損失。贖回時，您的合同的價值可能大於或小於投資總額。過去的表現並不能保證將來的結果。