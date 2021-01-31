我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

張文進博士2月理財講座

本報華府訊
張文進博士將討論『錯誤的年金概念』及『新冠疫情對社安金領取和退休規劃的影響』
張文進博士將討論『錯誤的年金概念』及『新冠疫情對社安金領取和退休規劃的影響』

正昇財務顧問公司總裁張文進博士，將於2月舉辦4場網絡理財講座，從上午10時30分至12時止，請預先報名，電話: 301-928-9573或 [email protected]。報名後，我們會發送網絡連接給您。

2月6日講座的主題是『錯誤的年金概念』。年金的目的是提供終身收入且提供增長延稅的益處。多年來，年金已經發展成為一種複雜的投資工具，許多投資者沒有趕上所有的變化。因此，關於年金的許多錯誤概念四處流傳。

以下是常見的誤解: 1）年金費用昂貴；2）用IRA帳戶的錢投資年金沒有額外益處；3）年金不是良好的投資，因為增長需繳納所得稅；4）年金是一種不好的資產轉移工具，因為它需要被雙重徵稅；5）如果信託擁有年金，那麼它將失去其延稅的益處；6）年金的死亡理賠和費用不成比例；7）年金不是好的遺產轉移工具，因為其本金沒有增長至市值；8）非退休金年金的死亡理賠不能伸展延稅。

張博士將深入探討每個錯誤觀念的細節，希望您聽完他的演講後，對年金會有煥然一新的概念。

2月13日及2月27日是『投資理財問答會』，這是為您特別設計的單元，您可以詢問有關退休、投資、社安金、遺產規劃和保險的各種問題。

2月20日張博士將討論『新冠疫情對社安金領取和退休規劃的影響』。2020年3月的居家令造成失業率爆增，人們擔心他們的收入驟減，應付之道是提前領取社安金，我們已經意識到提前領取社安金的浪潮。

社安金不僅是退休金而已，它還照顧了喪偶者或離婚者，及未成年的子女，提前領取社安金，可能會損害未來的退休收入。他將討論：1）如何降低退休風險？2）必須申領社安金者的策略；3）重新領社安金的策略；4）如何協調雙薪夫婦領取社安金的策略；5）喪偶者或離婚者的社安金領取策略。

一般而言，社安金是不足以應付退休支出的，因此如何調整您的投資策略，讓退休金能達「保本保值又可增長」的目標，並提供穩定的收入是一項考驗。張博士將講解那些投資策略，可彌補社安金的不足。

退休者希望擁有穩定的收入並能保本，「終生收入年金」提供終生收入，只要你活著保險公司就會持續的提供收入，即使您的年金價值已為零。某些年金產品也可以做遺產轉移，它提供您終生收入，但當人過世時，受益人將可領回本金，這種可自己用，且不降低留給受益人的投資方式，非常適合亞裔人士的退休規劃及遺產規劃。此類福利需要支付額外費用。

大多數的「終生收入年金」在未提款之前會提供?利，來增高退休金的提款金額，這對退休人員來說絕對是很棒的。張博士將討論如何在退休前將公司或個人的退休金轉到年金來增加退休後的收入。

*註冊首席顧問透過獨立金融集團(IFG)提供證券及諮詢服務，IFG是註冊經紀交易商和註冊投資顧問，FINRA/SIPC成員。正昇財務顧問公司並非IFG附屬機構。投資者應了解投資並不能保證盈利或保本。正昇財務顧問公司不提供稅務或法律建議，我們會與您的會計師/法律顧問合作，幫助您制定適合您的計劃。所有年金合同保證，包括死亡撫卹金和年金支付率，均受發行保險公司的索賠支付能力和財務實力的約束。投資型年金是專為退休目的設計的長期投資選項。增值的部分需繳納所得稅，如果在59.5歲之前提取，則可能要繳納10％的聯邦稅。提早提款可能會收取提款費用。部分提款還可能減少合同項下可提供的利益以及全額退保後可得到的數額。投資於投資型年金的證券涉及投資風險，包括可能的本金損失。贖回時，您的合同的價值可能大於或小於投資總額。過去的表現並不能保證將來的結果。

退休金 投資 社安金

上一則

失業金部分福利、資格更新 申請PEUC最多可領24周

下一則

嘉惠居民與遊客 夏威夷旅遊 疫後開啟「新模式」

延伸閱讀

紐約人壽宣布發放公司史上第二高的紅利在2021年將向保單持有人發放的紅利總額為18億美元(下)

紐約人壽宣布發放公司史上第二高的紅利在2021年將向保單持有人發放的紅利總額為18億美元(下)
社安天地／社安金6新規

社安天地／社安金6新規
為退休早作準備 讓你的退休金倍增

為退休早作準備 讓你的退休金倍增
離台逾2年被除籍 年金怎麼領？

離台逾2年被除籍 年金怎麼領？
華人退休金被盜 保護個資看這裡

華人退休金被盜 保護個資看這裡
專家：足齡再領社安金才划算？

專家：足齡再領社安金才划算？

熱門新聞

在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
西維吉尼亞州25歲女子奧雷安娜·邁爾斯去年12月8日槍殺五名幼子並縱火燒屋、自殺身亡。圖為邁爾斯的住宅化為灰燼。(格林布里爾郡警局照片)

為何槍殺5子 為何焚屋自盡 25歲媽咪有心魔卻無援

2021-01-23 21:18
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

2021-01-26 11:53
GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop大漲 十歲童獲意外之財

2021-01-29 20:36
華埠24街上已由警察局加裝了移動式的24小時監測設備。(黃暉提供)

當劫車變成「大流行」 芝9分局：5狀況最易遭劫

2021-01-27 11:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇