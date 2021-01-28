失業→創業 馬州雙胞胎姊妹「疫」外成功

米德爾頓姐妹兩人自疫情失業後萌生創業想法，懷著填補市場空缺的信心，成立專做外送的餐廳R and L螃蟹公司。（米德爾頓姐妹提供）

馬州 一對雙胞胎姊妹在去年新冠疫情 爆發之初就丟了工作，但她們沒有因此一蹶不振，反而從自己的生活汲取靈感，創業開設了一家專做外送螃蟹餐點的公司；雖人力有限，但半年來累積不少經驗，姊妹兩人樂在其中，近日更計畫出書，幫助同樣想創業的年輕人少走彎路。

米德爾頓雙胞胎姊妹(Rae and La Middleton)兩人擁有烹飪學位，但去年3月因疫情衝擊餐飲行業，兩人丟了工作。

「某天早上吃飯時，我們突然很想吃螃蟹，發現馬州附近竟然沒有專做螃蟹外送的餐廳」，米德爾頓姊妹便萌生創業想法，填補這部分市場空缺，開辦以她們命名的R and L螃蟹公司。

當天兩人就開始製作宣傳頁，「立刻收到訂單，非常驚喜和意外」，公司大小事都由姊妹兩人親力親為，包括挑選螃蟹、烹調、外送全套服務，「一天如果收到20份訂單，我們就一人負責十份」，且每份餐點都是現做，儘量30分鐘內送達。

馬州將迎螃蟹盛產季，兩人預計會更忙，她們公司運用「幽靈廚房」(ghost kitchen)的概念，專注烹飪和外送服務，疫情期間能滿足顧客需求，也為她們省去經營實體店面的壓力和成本。

「完全沒料到疫情期間竟能創業成功」，米德爾頓姊妹近日也在計畫出書，分享半年來的創業故事，幫助更多正尋求機會的年輕人少走彎路，「雖然我們的公司與傳統餐館不同，但創業方法、公司經營之道等，仍與傳統方式有互通之處。」