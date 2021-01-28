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國會暴亂重創華府警力 警長擔憂市府成攻擊目標

記者張筠／華盛頓報導
華府警方在國會防暴中損失人力和財力，一名警員事後自殺身亡。（記者張筠 / 攝影）
華府警方在國會防暴中損失人力和財力，一名警員事後自殺身亡。（記者張筠 / 攝影）

華府代理警察局長康提(Robert Contee)26日表示，國會暴亂導致華府警方的人力和財力損失嚴重，應對國會暴亂時至少花費880萬元，逾850名警員當天參與防暴維安，還有一人因此自殺；康提說，市府及相關部門日後可能成為極端分子攻擊的主要目標，加劇市警維安壓力。

康提26日首次公開華府警察史密斯(Jeffery Smith)在國會防暴後自殺身亡一事，史密斯加入華府市警已有12年，此前51歲的國會警察里本古德(Howard Liebengood)也在應對國會暴亂後自殺身亡，另一名42歲的斯科尼克(Brian Sicknick)則在暴動中因公殉職。

康提26日在國會眾院公聽會上表示，華府警方在應對國會暴動中，至少花費880萬元，許多警員的身心受到傷害，警方人力和財力損失嚴重；國會警察代理警長皮特曼(Yogananda Pittman)在同一場公聽會上承認，國會警方事先知道極端團體有備而來且可能攻擊國會，但沒做好充分準備。

康提表示，至少65名華府警員在防暴中受傷，「還有太多人受傷但沒上報」，他也回顧6日當天的暴動場景，「親眼看見我的眾多同仁在努力抵抗暴徒的攻擊」，努力保護國會和民主。

「除了身體受傷，精神創傷更難治療」，康提表示，執法人員平時不是為打架或暴力受訓，就算是輕微的肢體衝突也會引發身心創傷，更何況是像6日那天嚴重的暴動；市府和華府警方近日已加強心理輔導，協助警員疏通情緒。

康提也對未來隱患表示擔憂，指未來市府大樓和相關部門可能成為極端團體的主要攻擊目標，將讓華府警方的防暴和維安壓力大增。

華府 警察 眾院

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